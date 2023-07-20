紅隧易通行｜運輸署升級系統處理更大車流　羅淑佩：不望立即暢通

紅磡海底隧道下周日（23日）清晨5時起實施「易通行」，是首條海底隧道實施、同時也是車流量最大的隧道。運輸署首席運輸主任（管理）何均衡今（20日）表示，因應紅隧車流大且按車種有不同收費，與早前實施易通行的隧道有別，故已提升系統能力，目前系統可處理車流量增至每小時15萬架次，又在收費區額外安裝鏡頭，經多次測試後認為可準確分辨車種。



運輸署署長羅淑佩則表示，在紅隧推易通行不會立即令隧道暢通，「我唔會有一個好大嘅寄望」，但預計有助減少車輛在樽頸位切線爭入管道的情況。



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紅隧每日車流量11萬架次

運輸署過去在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道實施首階段易通行，第二階段則會在過海隧道實施，首條隧道便是全港最繁忙的紅隧。

有別於早前在沙田實施易通行的3條隧道的車流量，紅隧平均每日處理多達11萬架次車輛，且按不同車種有不同收費，屬易通行推行以來最大「難關」。

易通行系統大幅調升至每小時15萬架次

運輸署今舉行簡報會，其首席運輸主任（管理）何均衡表示，由於紅隧車流較大，故已提升系統處理能力至每小時可處理15萬架次車流量，而四條易通行隧道最繁忙一小時約2.2萬架次，系統升級後可處理車流量是其6.8倍，強調足以應付紅隧車流。

紅隧實施易通行後，收費廣場的交通安排。（政府新聞處圖片）

紅隧不同車種不同收費 運署多番測試

之前實施易通行的3條隧道一向劃一收費，何均衡說，因應紅隧不同車種不同收費，系統已加強偵查車輛貼及車牌號碼，並按其登記車種進行收費，經署方多次測試後認為準確。他指，紅隧易通行的收費感應器安裝在近九龍出入口的管道天花上，收費區更額外加裝鏡頭，每方向安裝三個，較其他隧道多一個。

羅淑佩料有助減少車輛在樽頸位爭切線

司機過紅隧不再需要停下付費，但羅淑佩預料，紅隧推易通行後不會立即令隧道暢通，「我唔會有一個好大嘅寄望」，相信可有助減少車輛在收費廣場樽頸位切線爭入管道的情況，從而提升行車安全及提高行車速度。

紅隧7月23日起實施易通行。（資料圖片）

她重申，易通行配合日後三隧分流下不同時段不同收費計劃，會有助減少三隧塞車、紅隧非繁忙時間多車的狀況。

易通行投訴回落

至於易通行推行至今常有司機反映未來偵測車輛貼，何均衡稱，易通行每日約處理20萬車流量，投訴數字佔整體車流0.02%，較開始實施時有回落，大多涉未能辨識到車牌或需人手辨別，並有人為錯誤，署方已與系統承辦商溝通加強培訓等。

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何續稱，有司機未能在14日內交隧道費或需繳附加費，個案佔整體車流量0.6%，因初期推行司機或不熟習，故會就逐個個案跟進並酌情處理。

97%車輛獲發車輛貼 65%設定自動繳費

運輸署指，截至昨日（19日），已有97%車輛獲發車輛貼，65%已設定自動繳費方式，呼籲市民盡快設立自動繳費方式。易通行8月內會在東隧及西隧實施，確實日期稍後公布，並計劃會在今年內推行大老山隧道及香港仔隧道易通行。