中醫辨證治療肌纖維痛

身體出現慢性痛症，往往對病人身心造成困擾，甚至影響日常生活。如全身肌肉骨骼系統出現多處或廣泛性疼痛症狀，且持續3個月以上，或可能患上肌纖維痛綜合症。一般而言，女性的發病率為男性的七倍，高發年齡介乎20至55歲。此疾病的患者佔全球總人口2%至10%，但首診誤診率卻高達87%，因此不容忽視。



撰文：香港大學中醫藥學院高級講師、港怡醫院註冊中醫師吳俊梅博士



肌纖維痛綜合症是一種病因不明的非關節性風濕病，曾有研究指出這是一個中樞神經系統失調的問題，亦有文獻指心理創傷、壓力或與此病症有關，但目前仍未能確定其因果關係。遺傳是主要的高風險因素，其他因素包括肥胖、壓力、創傷及女性激素紊亂等。臨床表現為全身肌肉骨骼系統多處疼痛，特殊部位壓痛點，並伴有疲勞、焦慮、睡眠障礙、頭痛、腸易激綜合症、關節腫脹和麻木感等，中醫學從其病徵歸類此病症為「痹症」。

目前醫學界對肌纖維痛的認知不高，患者往往花上兩年以上時間、平均向3.7名中醫師或西醫求醫才被確診。部分患者出現痛楚，但無法從身體檢查取得明確疾病的客觀證據支持，常會被誤以為是無病呻吟；患者有時會伴隨其他病徵，例如消化道疾病、抑鬱症、類風濕關節炎或骨關節炎等，繼而被轉介至其他專科跟進。

不少研究顯示肌纖維痛與中樞神經系統有關，因此針灸治療主要集中頭部穴位。

此病有十九個特定痛點，涵蓋顳頜關節、肩部、上臂、前臂、髖臂、大腿、小腿、頸項、胸部、腹部、上背和下背。痛感包括脹痛、刺痛或痛處遊走不定。如患者同時出現其中七個痛點，在沒有其他臨床原因的情況下持續出現廣泛性的疼痛至少三個月，即可診斷為肌纖維痛。

在中醫角度，疾病的外因是風寒濕熱乘虛內侵，內因是營衛不和、陰陽失調。肌纖維痛的常見臨床病症類型有八種，例如風寒阻絡、濕熱痹阻、肝鬱脾虛及氣血虧虛。中醫師會針對不同症型為患者辨病治療，圍繞通督調神、協調臟腑及調和營衛、蠲痹止痛。

中藥治療亦有助改善肌纖維痛的病情。

以風寒阻絡為例，患者全身多處肌肉觸壓痛較為劇烈，且痛感遊走不定；遇寒會加重，遇熱會減輕，夜晚較明顯，同時有關節屈伸不利、晨僵等。療法依循祛風散寒和通絡止痛，可在多個穴位進行針灸，包括風池、頸百勞、秉風、風門和風市等。中藥治療亦對緩解病情有幫助，可因應病人情況處方合適的中藥和劑量，例如羌活、柴胡、獨活、防風、黃芪和薑黃等；如有需要，可配合輕手法推拿。

部分患者可透過中醫治療根治，一般而言，多數病人可緩解病情至恢復正常生活。一位多年前曾經歷創傷事件的患者，求醫歷時十年才獲確診；當時其病情較重，輕輕觸碰皮膚已感痛楚難耐，因伴發症狀同時在五、六個專科看診。經過中醫治療一年半後，其已能生活自理，並可重投社會開始半職工作，重拾生活的信心。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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