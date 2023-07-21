書展2023｜精神科醫生藉克服讀寫障礙　教父母管理情緒助子女成材

為人父母期望子女成材，但子女的心理健康亦不能忽視。中大醫學院精神科學系前教授兼系主任黃重光花6年撰寫新書，向家長分享如何培育子女成為「百萬富翁」，自幼有中文讀寫障礙的他大談個人經歷，因讀書成績不佳幾近不能升中，在父親鼓勵下發奮成為醫生，認為子女成長與父母的心理健康息息相關。



就日前DSE放榜後有考生墮樓，黃重光認為，學生和家長都要了解自己的情緒，父母可聆聽子女抒發情緒，鼓勵接納事實「放開所失」，及計劃未來。



行醫45年的黃重光為資深精神科醫生，自小患有中文讀寫障礙，他表示童年相當不快樂及迂迴曲折，小學成績十分差，甚至差點沒有機會升讀中學，並曾重讀中一，不過當時父親的說話令他啟發，自此努力不懈讀書，至今成為醫生。他在發佈會上亦特別感謝太太、3名子女及4名孫女，書內經歷都是源自於他們的經歷和照片，指「用佢哋故仔講，真人真事好過千言萬語」。

花6年撰寫育兒書 「有快樂的父母才有快樂的孩子」

黃重光指是次新書花了6年時間撰寫，內容融會貫通精神科、大腦神經科及心理學的專業範疇，表示新書並非一般父母之道的書籍，認為子女成長與父母的心理健康息息相關，稱「有快樂的父母才有快樂的孩子」。他又指要培育子女成為人Bilionaire（百萬富翁），父母先要成為快樂的人，其次了解子女情緒，建立良好親子關係，最後才培育子女掌握「精神力量」(Mental Power)。

失手考生應「活在當下」 今天起規劃好目標

對於日前DSE放榜有不愉快事件，黃重光認為學生與父母了解自身情緒十分重要，指既然已成事實，與其繼續不開心，倒不如接納事實，放開所失。他表示學生因焦慮未來不能升學，使心理機制受到威脅，形容會令人好像活在未來。他又指「活在當下」是解決辦法，學生可由今天開始好好計劃目標，一步一步朝目標前進。

至於父母方面，黃重光表示明白父母內心想幫助子女，惟「往往父母愈幫愈忙」。他解釋指父母如未能處理負面情緒，面對子女的負面情緒，只會不斷惡性循環。他又指人的情緒有共鳴，父母應先讓自己情緒安穩下來，才可以聆聽子女抒發情緒，然後鼓勵子女接納事實「放開所失」，及計劃未來。

由黃重光撰寫的《培育子女成長為人生 Billionaire》系列共有4冊，包括第1冊《快樂父母的8個樂章》、第2冊《培有子女發揮大腦力量，豐收精神資本！》、第3冊《培育子女發揮心理力量，活得成功、進步、快樂！》及第4冊《培有子女發揮人生力量，得到人生三個無價質！》。新書系列適合任何階段的父母照顧孩子人士，內容均有緊密的連貫性，建議讀者由第一冊開始閱讀，黃重光另建議配合「ICAN父母之道教育」。