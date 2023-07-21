書展2023｜售圖書館下架書　出版社平常心面對　惟感全民自我審查

書展2023開鑼，政治敏感書籍幾近絕跡，但早前在公共圖書館下架的書籍仍然有售。參展商「藍藍的天」為少數仍有出售相關書籍的出版社，負責人伍自禎今日（21日）指，會以平常心面對政府下架書籍，認為只要內容不違法則可購買，但有感目前的社會氣氛是「全民自我審查」。他又提及，從事出版社十幾年，目睹很大變化，很多中小型出版社已經倒閉，對此感到很可惜，與過去被認為多樣化的華文社會不一樣。



▼2023年7月19日 香港書展2023開鑼▼



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藍藍的天有公司負責人伍自禎接受商台節目《在晴朗的一天出發》表示，售賣的兩本書籍為資深傳媒人區家麟的旅遊書，幾十年前出版，出售初期於三大連鎖書店「三中商」售罄，惟突然獲悉「有問題」，對於小型出版商而言「幾奇怪」。他續指，相關兩本書籍已經「斷版」已久，早前有市民查詢，故此重印，又指本來今年銷情一般，但有人關注之後，則有更多人購買。

「政府話可以喺書局賣，點解唔可以喺會展賣？」

伍自禎說，書籍內容各自詮釋不同，記者的經歷很多人亦有寫過，但相信作者當年一定不會有危害國家安全的「意圖」。他表示，會以平常心對待此事，「政府都話咗係可以喺書局都賣，點解唔可以喺會展到賣呢？」又指法例是容許每個人都可以做作者，只要內容沒有問題就可以出版，不明白為何要自行「收窄」。

藍藍的天有公司負責人伍自禎。（資料圖片）

只要不違法 在可行範圍內「去得多啲」

伍自禎認為，新環境之下言論空間收窄，出版要很小心，出書過程都很嚴謹，內容不能違法，要小心處理文字，相信現時的新書應該沒有問題，但認為目前是「全民自我審查」，氣氛不太好，「我哋喺呢個收窄咗嘅空間入面，我哋係咪唸得太多嘢，然之後將佢再收窄去到一半、甚至再一半呢？我又覺得唔需要咁盡囉。」他認同出版社需要小心，不應犯法，但能於可行的範圍內「去得多啲」。

感慨中小型出版商難經營 失多樣化

此外，他又提及，近年中小型出版商經營環境很差，入行之初有大量中小型出版社，故此才有香港中小企書刊業商會的成立，不過該商會去年已由於大量出版社倒閉而結束。他對於近年書展只有很少中小型出版社參展感到很可惜，認為從前的華文社會被認為是出版最多樣化、最精彩的地方，但現在出版社行業則面對很多困難，不但是新環境之下難做，財政亦難以負擔。