中暑指引｜建造業商會擬定新版指引　研定時休息、或延長午飯時間

勞工處5月15日起推行《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告，惟業界反映指引難執行，建造業商會透露正研究擬定新版指引。建造業分包商聯會今早（30日）在電台節目表示，商會正諮詢業界，其所屬聯會亦已收到相關新版指引的初稿，當中最大分別是勞工處的休息時間屬適時安排，商會建議採用定時休息時間，業界認為後者較易控制、能避免混亂。



工業傷亡權益會在同一節目指，商會建議「聽落都係好方向」，但認為最重要是視乎實際情況安排工人休息。她建議在現行安排以外增加多些休息時間，如工作一小時可休息10分鐘，並容許工人視乎自己的工作狀況、身體狀況要求休息時間，這種鬆散處理才能更切合實際需要。



勞工處推出的工作暑熱警告分為黃、紅、黑三級。（預防工作時中暑指引）

建造業分包商聯會會長伍新華表示，建造業商會已擬新版指引的初稿，並正諮詢業界。他指出，商會擬訂的指引初稿與勞工處現有指引最大分別在於「勞工處適時（休息）、新指引定時（休息）。」

他續指，按商會初稿建議，是訂出定時休息時間，除午飯時間外，上下午均會有小休時間，如果遇上工作暑熱警告，午飯時間也有可能延長，盡量避開在最熱時候工作。

伍表示，勞工處在推出現有指引時或較倉促，以致未掌握業界在執行上會遇到的困難。他坦言現有指引難執行，主因在無人能預計何時會有工作暑熱警告，但當警告發出，便要隨即安排休息時間，這種做法不太可行。

相反，他認為定時休息時間較易控制，亦能避免混亂。他表明，工程中有不少工種互相有連帶性，當一個工種要休息，其他的工種也要停，所以統一休息時間，能避免混亂。

就定時休息時間的長度，他透露商會有建議，惟現時不宜公開，並解釋因涉及的工種多，大家面對的情況不同，擔心公開會影響最後結果，期望未來數日能有共識。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，單靠工作暑熱警告才作休息安排，難保障工人，認為地盤應設立機制自行量度地盤內的溫度，並因應工人情況，寬鬆處理休息安排。（資料圖片／羅國輝攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，商會提出的建議「聽落都係好方向」，不過她指現時很多地盤在早上10時、及下午3時15分均有短休，所以這不算是很新的建議。她續指，午飯時間延長亦屬好事，惟仍要視乎實際情況，因過去有些中暑意外均不是午飯時間發生，「係咪延長咗就能針對性解決問題?似乎又未必。」

她都提到，現時暑熱只有兩個測量點，並不足以反映所有地盤的溫度，亦認為單靠工作暑熱警告才作休息安排，難保障工人，認為地盤應設立機制自行量度地盤內的溫度，因應工人情況，寬鬆處理休息安排。

她也建議，再增設多些休息時間，如工作一小時可休息10分鐘，並容讓工人視乎自己的工作狀況、身體狀況要求休息時間，這種鬆散處理才能更切合實際需要。

她表明，如指引訂得「太死」而未能符合實際，或會帶來反效果，例如有從事運輸、清潔的工友如在工作暑熱警告生效時休息，他們或要加班才能完成原有工作，「反效果就係大家唔跟，出咩色（工作暑熱警告）都唔跟。」她也指出，有工友反映指部分地盤內，不同分判商在執行指引時，有不同安排，也促當局加強監管。

勞工處的指引其中一份附錄，當中列明工作暑熱警告生效時戶外露天工作的休息安排。（預防工作時中暑指引）

▼5月8日 勞工處《預防工作時中暑指引》簡介會▼

