書展2023｜參展商指人流不理想　台灣書商擬提早促銷：多只看不買

今年書展第三日（22日）舉行，有因疫情停展三年，今年恢復參展的台灣書商稱今年書展人流較少，「以前根本看不到地板，到處都有人舉龍尾（牌）」，生意額仍未達半，計劃提早促銷。而香港大型書商指，人流一般，內地旅客增多，生意平平。有市民稱書商未有因消費劵推出優惠，使用消費劵意慾不大。



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台灣書商擬八折降至七折出售

今年是通關後首個書展，有睽違三年的台灣書商恢復參展，負責人指，今年書展台灣參展商減少許多。即使是假日，人流仍然不理想，「以前根本看不到地板，到處都有人舉龍尾（牌）」。負責人指通關後，雖然內地旅客增加，但本地人仍佔9成以上，多數市民「只看不買」，預期生意額未達半成；另一個台灣書商表示，如果今日銷售量仍未理想，計劃提早至明天開始促銷，由原本所有書藉一本八折降至七折出售，會影響下年是否參展。三年後再返港參展，負責人留意香港讀者多以年輕人為主，往年商業財經管理類書較多人購買，而今年心靈健康或心理治療類書籍較暢銷。

內地旅客入書展買漫畫

香港書商天地圖書副總經理區麗兒及藍藍的天負責人伍自禎指今年人流較上年增加，惟生意額未有大幅提升，兩間書商未有計劃再做促銷活動；商務印書館助理總經理吳小燕指，今年人流及生意額未如理想，亦未會待別做促銷，已提供優惠予市民及自由行旅客。三間書展均指流行小說及說親子兒童讀物較受歡迎。

黃太帶同兒女到書展，目標購買孩子喜歡的英文書及遊戲書，又稱近月派消費劵令預算鬆動，「用得爽快啲」。市民曾小姐指書商未有就消費劵推出特別優惠，故未想使用消費劵。內地旅客洪先生表示，來港第二日，參觀書展是行程之一，目標來買Ｃ，覺得香港書展較內地多元化。