書展2023｜《香港志》新書發布　鄧炳強：助了解香港與祖國根源

第33屆香港書展踏入第3天，香港地方志中心今日（21日）舉行新書發布及贈書儀式，向保安局局長鄧炳強贈送新書《香港志：自然·建置與地區概況人口》。鄧炳強表示，相信新書可讓港人、尤其是年青人更加清楚和了解「自己嘅根係嚟自邊度」，以及香港與祖國的關係，從而建立正確的國家意識及價值觀。



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《香港志·自然》共分5卷，其中兩輯合成一書，並在書展中推出。保安局局長鄧炳強今出席該書發布會，並在致辭時指去年8月與保安局同事拜訪中心，樂見《香港志》發布第3冊。

他表示，香港志自2019年起編修香港史，為歷史上第一本地方志，預計耗時8年，逾2,300萬字數，形容是國家級文史工程。他又說新書花耗3年梳理歷史資料，宏觀介紹香港地及香港人的歷史演化，為香港歷史教育提供豐富資源，與每一位香港人息息相關。

鄧炳強續稱，入境處有參與部份編纂工作，為新書作出貢獻，也相信全書編纂完成後，一定令香港市民，尤其是年青人更加清楚和了解「自己嘅根係嚟自邊度」，以及香港與祖國的關係，從而建立正確的國家意識及價值觀，亦是香港保持繁榮穩定長治久安的重要因素。

鄧炳強相信全書編纂完成，一定令香港市民，尤其是年青人更加清楚和了解「自己嘅根係嚟自邊度」。（鄧穎欣攝）

由56名專家專家學者編纂 為一輯自然歷史百科全書

《香港志·自然》合共有5卷，其中《建置與地區概況》 與《人口》合成一書先於書展推出；其餘3卷《自然環境》、《自然資源及生態》及《環境保護與生態保育》則在11月出版。

系列由56名專家及學者參與編纂，包括環境生物學家、海洋生態學家、土壤科學家、地質學家、氣象學家、歷史學家， 以及社會學家等，並結合政府、大學及民間機構的資料及數據，成為一部自然歷史的百科全書。

▼2023年7月19日 香港書展2023開鑼▼

