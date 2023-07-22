書展｜余華講座超額報名2.3倍　主持：幾千人無法進場差點暴動

書展今日（22日）舉行的「名作家講座系列」，邀請到《活着》作者余華現場展開演講。相關講座反應熱烈，不少讀者一早已在網上登記，希望可以現場聽到余華分享。不過，據讀者提供的影片所見，約下午2時許，有數百名已登記人士在門外無法進場，一度鼓躁；有保安在現場稱講座名額已滿，「太遲喇已經，你提早兩個鐘頭嚟排隊就有位。」



書展其後安排了安排講座分「上」、「下」兩場進行，由原本1小時30分鐘的講座，改為兩場1小時的講座。據講座主持稱，反應熱烈，有一萬人報名，會場只可容納3,000人，即報名多出2.3倍。為讓更多書迷可以聽到余華分享，故安排分「上」、「下」兩場進行，「外面差點暴動，幾千人進不來。」



據講座主持稱，作家余華講座反應熱烈，有一萬人已報名，故其後安排了安排講座分「上」、「下」兩集進行。（容嘉儀攝）

保安：你提早兩個鐘頭嚟排隊就有位

不少書迷一早到場準備出席余華現場演講，不過人數太多導致現場有不少混亂，據讀者提供的影片所見，約下午2時許，有數百名市民在門外無法進場，塞滿整個樓層。有書迷指出，一早已在網上登記，當時郵件中提示說提前15分鐘進場即可，惟到下午2時半已獲保安告知不可內進。

讀者的影片見到，有保安在現場呼籲講座名額已滿，「太遲喇已經，你提早兩個鐘頭嚟排隊就有位。」另也有保安呼籲，在場的讀者要注意安全，惟隨即惹來市民鼓躁。

書展其後安排了安排講座分「上」、「下」兩場進行，由原本1小時30分鐘的講座，改為兩場各1小時的講座，亦取消了簽名會。據講座主持表示，講座反應熱烈，有10,000人已報名講座，但按消防條例，場地只可容許3,000人進入，為讓更多書迷可以聽到余華分享，故才有此安排，「外面差點暴動，幾千人進不來。」

雖然講座主持不斷呼籲已聽「上」場的書迷離開，予其他書迷進來聽「下」場，但仍有近百名的書迷不願離開現場。留下來聽「下」場的張小姐表示，得悉有不少已登記的讀者無法入場，懷疑是主辦方容許講座超額報名所致，但她認為自己有按指引登記參加作家余華講座，故聽作者完整分享是自己的權利，所以未有離開。

據記者現場有見，第二場講座開始前，有不少等了較長時間的讀者在進場後一度鼓躁，並大叫主辦方要為事件道歉。不過，現場所觀，第二場的入座率未如第一場爆滿，大概只坐滿三分二場。

貿發局：轉換更大場地及安排網上直播

貿發局就事件回應指，已預先通知已登記的讀者現場要按先到先得方式進場，亦採取機制應變，包括轉換更大場地及安排網上直播；為應付眾多人流，貿發局即場分流讓未能進場書迷到其他場地收看現場直播。