紅隧易通行｜林世雄：周日及周一啟動緊急協調中心　加派人手應對

紅磡海底隧道明日（23日）清晨5時起實施不停車繳費安排「易通行」，運輸及物流局局長林世雄表示，紅隧地理位置優越、鄰近的道路網通達性高，在紅隧推行一項革新措施是一項極具挑戰性的任務，運輸署已與警方敲定臨時交通措施的安排，並會於明日和下周一（即實施後第一個工作天）啟動緊急事故交通協調中心，加派人手以應付各項突發的情況。



▼7月19日 運輸署交代紅磡海底隧道實施「易通行」安排▼



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林世雄今（22日）發表網誌指，「易通行」自今年5月7日起先後在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道實施，整體運作大致暢順，亦對改善交通有一定的效用。

他說，紅隧是全港車流量最高的行車隧道，繁忙日子平均每日車流量超過10萬架次，再加上紅隧地理位置優越，鄰近的道路網通達性高，故要在紅隧推行一項革新措施，確實是一項極具挑戰性的任務。

「易通行」實施前，駕駛者除非使用「快易通」，否則仍需於收費亭停車付款。（林靄怡攝）

連月現場測試 應對天氣、颱風來襲

林又指，運輸署連同其他部門連月來已不斷在現場進行測試，即使面對不同的天氣狀況、包括颱風來襲時，以及路面遇到擠塞，「易通行」的各項系統皆運作暢順。運輸署也聯同警方敲定臨時交通措施的安排，並會於明日和下周一啟動緊急事故交通協調中心，加派人手以應付各項突發的情況。

他指不少車主及職業司機稱「易通行」令他們整體駕駛體驗更順暢，甚至有助縮短例如獅子山隧道早上繁忙時段的車龍，但局方不會奢望單靠實施「易通行」便可以解決繁忙時段過海隧道擠塞的問題，強調有了「易通行」作為先決條件，才可在三隧實施不同時段不同收費，相信可有助改善繁忙時段過海交通擠塞的情況。

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片/廖雁雄攝）

重申發出近80萬車輛張繳費貼 大部分已關通「易通」行戶口

待「易通行」全面實施後，林世雄稱隧道收費廣場會改作其他用途，以香港仔隧道為例，局方計劃會拆除收費亭並在相關位置興建巴士轉車站。路政署已就有關建議諮詢區議會，開展初步設計等，至於其他隧道的收費廣場亦正作研究。

現時運輸署已向登記車主發出接近80萬車輛張繳費貼，該數字已超過97%領牌車輛，大部分車主已開通「易通行」戶口。繼紅隧後，政府擬下月於西隧和東隧陸續實施「易通行」，並在今年內於餘下的大老山隧道及香港仔隧道有序地實施「易通行」。

▼7月23日凌晨 紅隧推易通行前封路安排▼

