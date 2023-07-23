易通行｜紅隧首日實施　交通大致暢順　偶有司機於收費亭減速

紅磡海底隧道今日（23日）清晨5時起，實施不停車繳費「易通行」，為首條實施的過海隧道，也是「易通行」下最繁忙的隧道。現時往九龍方向及往香港方向，各有8條收費通道，實施易通行後所有收費通道將會被取消，收費廣場行車線各減至4條，其中包括兩邊的巴士專線，駕駛者只要按指示以安全車速駛入隧道便可。



《香港01》記者今早近8時於紅隧外觀察「易通行」實施首日的情況，周日早上時份車流稀疏，交通大致順暢，不過亦偶有駕駛者依舊於收費亭減速，後車連忙響咹。



為在紅隧實施易通行，紅隧收費廣場以及相連的支線道路，今日（21日）凌晨時分分階段封閉，工程人員換上易通行指示牌，並塗黑收費亭的指示，直至清晨5時重開，並正式以易通行取代自動繳費及人手收費。運輸署署長羅淑佩在約凌晨3時到場視察。

▼7月23日 紅隧實施「易通行」首日▼



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重開車線後，首批車輛在工程車引領下駛向紅隧管道，車輛由四線行車收窄至兩線，約7分鐘後到達港島。未有車輛減速停下或入錯線。

實施易通行後，紅隧收費廣場貼上「易通行繳費 不用停車」的告示，提醒駕駛者直接駛過收費亭。另外，收費亭亦已關上，不再見收費員為駕駛者收款。

有的士於收費亭收油

記者今早近8時於紅隧收費廣場的天橋駐足觀察約一小時，車流逐漸增多，大部份車輛均未有停車，直接駛過收費站，但間中仍有少數司機疑誤以為仍需停車繳費，駛近收費亭時減速收油，更曾一度有的士司機收油後，其後方的貨車連忙響咹及急剎，險生意外；也有貨車疑因過往揀選收費亭的駕駛習慣，在雪糕桶前轉線，後車也響咹示警。

紅隧實施易通行後，收費廣場的交通安排。（政府新聞處圖片）

▼7月20日 紅隧8時許過海車龍▼



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因應紅隧車流大且按車種有不同收費，與之前實施易通行的隧道有別，故已提升系統能力，可處理車流量增至每小時15萬架次；又在收費區額外安裝鏡頭，經多次測試後認為可準確分辨車種。

運輸署署長羅淑佩在上周四（20日）的簡報會表示，在紅隧推易通行不會立即令隧道暢通，「我唔會有一個好大嘅寄望」，但預計有助減少車輛在樽頸位切線爭入管道的情況。

▼7月20日 運輸署公布紅隧實施易通行安排▼

