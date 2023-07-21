紅隧易通行攻略｜師傅教路往港島行中間兩線更易入　慢溜位料推前

不停車繳費服務「易通行」將於周日（23日）擴至紅隧實施。紅隧本身是香港最繁忙的隧道，平均每日11萬架次使用，原本紅隧收費廣場來回方向各8條行車線；不過實施「易通行」後，將減至各4條線。



有教車師傅表示，現時紅隧收費廣場駕駛者會不斷切線，揀選合適收費亭，估計在重新劃線後，應可減少混亂情況。不過他亦稱，由於車流量不變，相信擠塞問題不會改善；而且只是改變塞車位置，由收費廣場推前至其他位置。他預料，擠塞至完全停下的情況會減少，但慢溜車龍或會更長，可能於更早路段便慢溜，例如更常於公主道近愛民邨一帶慢溜。



部份新手司機向來畏懼紅隧的混亂切線情況。教車師傅建議，日後的四線安排中，新手司機可盡量使用中間兩條線，因為在進入紅隧前，最終會收窄至兩線；而中間兩線本身是主線，毋須切線就可進入紅隧。



鍾師傅接受《香港01》訪問，講解紅隧「易通行」的最新安排。（黃偉倫攝）

紅隧為雙程雙線的行車隧道，在進入收費場之前，現時有4條行車線，之後到達收費廣場範圍，會變為8條線，包括5條人手收費亭，以及3條自動繳費；駕駛者需從8線中，揀選合適的線路，所以需不時切線。在進入隧道前，會陸續再收窄至兩線。

料減少收費廣場混亂

鍾師傅已考獲車牌約17年、教車年資8年，並有駕駛中港車的經驗。他表示，現時紅隧收費廣場一帶，汽車不時「cut嚟cut去」，交通相對混亂。

他續指，現時往香港方向行車線「四變八」，再逐漸由「八變二」，相關情況都會較混亂擠塞；反之在新安排下，行車線數目都大致維持不變，主要在進入隧道前才減至兩線，因此相信混亂情況較少。

▼紅隧實施易通行後 收費廣場來回行車線各減至4條▼



塞車位置推前 慢溜車龍延長恐更常延至愛民邨

混亂可減少，但不代表不擠塞，鍾師傅表示，雖可省卻停車繳費的時間，但只是將塞車位置推前，在車流量不減的情況下，仍然會擠塞。新安排下，同時過隧道收費亭的車輛減少，但每次過收費亭更快，他預計慢溜車龍會更長，例如公主道的慢溜車龍，會更經常延至愛民邨一帶；但完全「塞死」停下的情況，則相信會減少，尤其過收費亭毋須停下，始終有利紓緩擠塞。

紅隧收費廣場現時各個方向設8條行車線，車輛不時需切線，交通較為擠塞。（黃偉倫攝）

鍾師傅補充，即使慢溜車龍或延長，需於更前的路段慢駛，但相對經常塞至完全停下的情況下，前者始終較好，會更快到達目的地。他又稱，慢溜時駕駛者仍會專心駕駛，但停下時則有部份人會分神使用電子器材，增加意外風險。不過他亦提到，萬一其中一條線發生交通意外，由於整體行車線減少，其影響相信會更大，只有三線分流一條線的車流。

憂行車線減少 能否分流巴士成疑

至於往九龍方向，鍾師傅相信入隧道前，交通狀況影響不大；但到達九龍一端時，則仍有待觀察。他解釋，專營巴士離開巴士站時，前方有交通燈，在減少行車線之下，未知是否有足夠的分流能力，讓巴士盡快離開巴士站。一旦巴士站擠塞，或會影響隧道交通。

「易通行」實施前，駕駛者除非使用「快易通」，否則仍需於收費亭停車付款。（林靄怡攝）

採用中間兩線更易進入紅隧

啟用多年的紅隧終面臨改變，駕駛者未必適應。對於新手司機，鍾師傅建議，在考慮目的地位置後，應盡量採用四線之中，中間的兩條線。他解釋，該兩線為主線，毋須再切線就可進入紅隧，以前往香港方向為例，如採用最右的行車線，在進入隧道前，便要等待機會切入靠其左邊的路線。