易通行｜的士業指有車隊司機卡仍錄15%失敗率　專用二維碼難生成

紅隧後日（23日）實施不停車繳費「易通行」，的士車行車主協會會長指，過去一周讀取「司機卡」情況沒有顯著改善，其車隊失敗率達仍有約15.6%，昨日（20日）仍有司機調試後未能成功偵測。她又提及，運輸署本周一（17日）推出的士司機專用的應用程式，二維碼功能失效，批評署方操之過急。



的士司機專用的應用程式周一推出，以提供繳費資訊和二維碼（QR Code），方便司機繳交相應的隧道費。鄭敏怡於香港電台節目《千禧年代》表示，新推出的應用程式可供司機根據自己的車牌及通過隧道的時間以產生二維碼，以讓司機繳付相應隧道費，不過效果並不理想，但首兩天二維碼已經失效，「三次想去讀取一啲數據去進入版面嘅時候，可能得一次係成功，係呢個咁唔穩定嘅時候，其實我哋每日花好大量嘅時間等佢load（下載）出嚟」。

業界好大一個問號就係，點解要咁急呢？羅署長都話，希望可以係紅隧之前推出，但個app（應用程式）用唔到，係咪有等於推出咗呢？ 的士車行車主協會會長鄭敏怡

她續指，業界依然對於使用「易通行」感到很憂慮，過去一星期仍看不到讀取「司機卡」的成功率有很顯著的上升，失敗率達約15.6%，直至昨日（16日），有司機前往「易通行」的服務中心進行調試，再試行已實施隧道，仍未能成功偵察其「司機卡」。她批評，司機反映問題之後，署方僅以隧道口拍攝的相片，憑目測判斷原因，未能根治問題：「政府不如唔好一味靠估，究竟啲車係因為張貼貼得唔好、張卡擺得唔好，定個位置唔好，唔好靠一張相去估究竟係咩問題。」

鄭敏怡說，相關問題一直有向「易通行」承辦商反映相關問題，但問題一直未能解決，令業界很擔心，失去信心：「你出咗一樣嘢你未試好，你就推咗出街啦。」

「易通行」周日（23日）擴展至紅磡海底隧道，屆時收費廣場八條行車線將改為四條，香港汽車會會長李耀培於同一節目表示，今次署方於隧道香港段出入口以無綫射頻識別（RFID）識別車輛貼，為很好的選擇，因為該位置只有面條行車線，車輛「一架車跟一架車」，偵測情況較為穩妥。

▼7月19日 運輸署交代紅磡海底隧道實施「易通行」安排▼



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他又指，今次安排避免了過往車輛進入隧道口「打撠」的情況，希望所有駕駛人士轉線之前，盡快選定自己出隧道口的方向，前往跑馬地靠右行駛，前往中環或銅鑼灣則靠左行駛。此外，李耀培表示，收費亭始終有窄位，呼籲所有車輛駛過收費亭需要減速，再以正常速度駛入隧道。他又呼籲運輸署盡快拆除收費亭，所以車輛可以均速出入隧道。