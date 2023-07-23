易通行｜紅隧實施首日仍見長達1公里車龍　下午罕有達愛民邨一帶

紅隧今早（23日）正式實施不停車繳費服務「易通行」，為首條實施「易通行」的過海隧道。紅隧收費廣場由過往的八線收窄為四線，有駕駛人士擔心或出現瓶頸。根據Google Map及運輸署的交通快拍和直播，雖然今日為周日，但進入紅隧的車龍，多次延到公主道近愛民邨一帶，車龍長達1公里。

中國香港汽車會會長李耀培表示，一般周日紅隧的車流都較少，下午車龍甚少延至愛民邨一帶，惟未知是否與「易通行」有關，抑或是今日有較多車輛使用。他認為，即使改為四線，其實都不會太影響實際交通情況。



▼7月23日 紅隧實施「易通行」首日▼



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根據運輸署的交通快拍圖片，今日中午約12時，以及下午3時半，進入紅隧的車龍同樣排至公主道近愛民邨一帶；收費廣場的車流亦絡繹不絕。另外，Google Map的即時路況亦顯示，中午12時，康莊道近港鐵紅磡站，至公主道近迦密中學的路段，均呈深紅色；到下午約3時40，康莊道近港鐵紅磡站，至公主道近愛護動協會九龍中心的路段，同樣呈深紅色，顯示交通擠塞，車龍長達約一公里。

翻查Google Map的一般路況，即過往周日相同時段的一般交通情況，只有康莊道往紅磡及尖沙咀的路口，會出現深紅色的擠塞情況。

李耀培：周日下午車龍甚少到愛民邨

李耀培表示，平時周日紅隧車流較少，一般會於近愛民邨一帶出現車龍，不過難以估計是否與「易通行」有關，亦有可能是實施首日，有更多車主到場體驗，令車流量增加。他又指，今早9時實測時非常順暢。

中國香港汽車會會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

對於收費廣場減至四線後，會否加劇交通擠塞，李耀培相信影響不大，始終車輛毋須停下繳費，而且過往八線時，在進入隧道前始終都會改為兩線，形成瓶頸位，仍然會擠塞。另外，他又提醒，駕駛者應按目的地揀選行車線，減少切線在收費廣場、隧道出入口切線，例如前往中環、跑馬地，應揀選靠右行車線；往銅鑼灣及北角一帶，則靠左線行駛。