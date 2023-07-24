港台多元性向節目《自己人》停播　工會：調動節目應聽前線意見

香港首個多元性向文化節目《自己人》日前宣布節目7月正式結束，本周六（29日）深夜（即30日凌晨）將會播出最後一集。



香港電台節目製作人員工會今日（24日）在社交平台專頁指，8月起停播的《自己人》，是全港傳統電子媒體上首個，亦是唯一一個多元性向文化電台節目，節目為社會帶來多元意見，認為停播實為可惜，期望港台管理層調動節目時，多聆聽前線製作人員的意見。



港台節目《自己人》宣傳照片。 （港台圖片）

港台多元性向文化節目《自己人》在上周六（22日）透過節目的Facebook專頁宣布節目7月正式結束。元祖級主持暨資深廣播人梁兆輝撰文時指，七月初接獲香港電台中文台台長親身通知，自 2006 年啟播的《自己人》節目，以「節目調動」為由，八月起正式被終止。

梁兆輝在帖文亦指出，身處巨變的香港，許多事情只是遲與早的分別，「如在節目常言，每星期節目都是賺回來，一晃眼，已賺了十七年！」他提到，節目的結束，亦意味著自己要暫別咪前，回想自己36年前因情迷收音機而加入電台，「三十六年後的離去，何嘗不是基於相仿的理由？值得留戀的，早就不存在，不必自欺。」

香港電台節目製作人員工會今日（24日）在社交平台專頁指，8月起停播的《自己人》，是全港傳統電子媒體上首個，亦是唯一一個多元性向文化電台節目，節目為社會帶來多元意見，認為停播實為可惜。

工會期望港台管理層調動節目時，多聆聽前線製作人員的意見，謹記香港電台95年來的使命，「協力推動香港的多元開放文化、提供自由表達意見的渠道、服務普羅大眾，同時照顧少數社群的需要」，秉持香港電台一貫精神，透過製作不同節目，照顧社會上大小社群，包括多元性向群體的需要，讓多元聲音得以在公共平台上讓人聽見。

港台多元性向文化節目《自己人》，自2006年5月6日開始，逢星期六深夜於香港電台第二台播出，至今已廣播長達17年，為香港首個多元性向文化節目。