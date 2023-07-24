長者醫療券｜周五起容許與配偶共用　推電子同意書　只需插身份證

衞生署今日（24日）公布，合資格的香港長者由本周五（28日）起可與其配偶共用長者醫療券。此外，長者醫療券計劃亦會由同日起推出電子同意書，只需插入身份證讀取以示同意便可，並增設實時電話短訊通知服務，進一步便利長者使用醫療券。



醫衞局續指，會探討是否將醫療券的適用範圍，進一步擴大到內地大灣區其他醫療機構。

與配偶親身到醫療券服務點登記 無需出示配偶關係證明

打算共用醫療券的長者及其配偶（雙方均為65歲或以上的長者）無需預先申請連結戶口，只需在其中一方使用醫療券支付醫療服務時，一同親身到訪任何一個參與醫療券計劃的醫療服務提供者的執業地點，便可登記連結雙方的醫療券戶口。

登記過程中，長者無需出示配偶關係證明文件，但需於登記戶口連結時向醫療服務提供者作出配偶關係的聲明，並申明同意共用醫療券，以確保符合資格。政府如在其後有需要作查核，會直接要求長者提供相關證明文件。完成登記連結後，他們使用醫療券時便無需再次登記連結。

配偶如無法親身辦理 可簽同意書交身份證副本

如長者及其配偶其中一方因特殊情況（例如行動不便或長期臥床等）而無法親身辦理連結手續，需先填妥及簽署「擁有配偶關係的醫療券使用者共用醫療券同意書」（可經醫療券計劃網頁下載），並由其中一方帶同未能出席者的有效香港身份證（或豁免登記證明書（如適用））副本，遞交到醫療服務提供者的執業地點以完成相關程序。

完成戶口連結的長者及其配偶可在自己的醫療券戶口內餘額耗盡後，使用其配偶戶口內的醫療券餘額。每次使用配偶的醫療券時，長者須向醫療服務提供者出示其配偶最新的香港身份證（或豁免登記證明書（如適用））的副本以作核對。

至於為期三年的「醫療券獎賞先導計劃」，將現時長者每年2,000元的醫療券增至2,500元。（資料圖片）

成功連接後接獲電話短訊通知

為保障連結戶口的雙方，長者及其配偶在成功連結戶口後，會經其各自指定的本地流動電話號碼接獲電話短訊，以確保雙方均知悉戶口已被連結。日後，在各自的醫療券餘額被配偶使用時也會接獲電話短訊通知。

插身份證取代紙本同意書

除了容許配偶共用醫療券外，醫療券計劃同日亦會推出電子同意書以取代紙本同意書，作為確認同意使用醫療券之用。長者以醫療券支付服務費用時，只需將香港身份證插入智能身份證閱讀器，便代表同意使用相關的醫療券金額，無需再在紙本同意書上簽署。所有使用醫療券的長者均可向醫療服務提供者提供一個可收取電話短訊的本地流動電話號碼。當使用醫療券支付醫療服務時，系統會經電話短訊作實時通知（包括已使用的醫療券金額），以多加一重保障。

應與配偶充分溝通計劃 衛生署定期或抽樣調查

衞生署提醒，醫療券計劃旨在便利和資助長者接受最切合自己健康需要的私營基層醫療服務作預防疾病及管理健康。長者與其配偶共用醫療券時，必須考慮其個人需要，並應與配偶充分溝通，共同仔細計劃連結戶口後如何善用醫療券。此外，醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。

為確保公帑得以妥善運用，衞生署會根據監察機制進行定期或抽樣調查。衞生署會嚴肅跟進所有懷疑作出虛假配偶關係聲明的個案，並會將有關個案轉交執法機構調查。作出虛假聲明屬刑事罪行，一經定罪，可被處罰款及監禁。

政府計劃下月容許長者與配偶共用醫療券。（資料圖片）

不會要求提供銀行賬戶資料或點擊網站連結

衞生署亦提醒，衞生署和醫療服務提供者不會在長者使用醫療券的過程中（包括連結醫療券戶口時）透過電話對話或手機短訊要求長者提供任何銀行帳戶資料（包括密碼），也不會要求長者點擊任何網站連結。長者必須提高警覺，慎防受騙。」

為了令醫療服務提供者更了解連結長者及其配偶醫療券戶口的登記程序，衞生署由7月19至24日期間共舉辦十場簡介會，向相關醫護人員闡述有關措施，並即時解答提問。

有關醫療券計劃更多詳情，市民可瀏覽網頁，或致電醫療券計劃熱線（2838 2311）查詢。