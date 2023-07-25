逾7成青年支持北部都會區發展　倡政府定立清晰產業佈局

撰文：鄧穎欣
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政府致力發展「北部都會區」，推動「南金融、北創科」發展佈局，期望為年輕人提供更多產業機遇。民建聯就該都會區的青年機遇調查發現，逾7成青年受訪者支持北部都會區發展，惟青年最想在該區發展的三個產業都不包括創科。該黨建議，政府應更清晰「北都區」的產業佈局，令青年能有更多關聯的發展。

「北部都會區」發展支持率較去年提升

民建聯於今年3月至7月期間，就「北部都會區」機遇收集1,084份問卷，當中83%為18至40歲青年，調查顯示，逾7成受訪者支持「北部都會區」，約6成受訪者表示有興趣在此發展，並近6成受訪者認為未來產業發展潛力感到樂觀。

該黨立法會議員劉國勳對調查結果感到高興及鼓舞，相比去年支持發展「北都區」有所提升，主要是政府有3項工作讓大眾加深認識及增加期望，分別是修改發展相關程序的條例、成立「北部都會區統籌辦事處」及公布「新田科技城」大綱圖。他認為政府加快步伐發展，讓市民感到「唔係好似以前咁遠」，開始與自己相關，以及關心自身參與。

劉國勳對調查結果感到高興及鼓舞，相比去年支持發展「北都區」有所提升，主要是政府有3項工作讓大眾加深認識及增加期望。（鄧穎欣攝）

青年最有意發展地產、專業及商用服務

調查亦問及青年在北部都會區有意發展的產業，最多人（61%）期望從事地產、專業及商用服務，其次（55%）是進出口、批發及零售，第三是（51%）為金融及保險。

劉國勳建議政府定立清晰及具體的「北部都會區」產業佈局，譬如「新田科技城」清晰表明發展醫療、科技、人工智能、新能源及大數據等，認為產業細節愈清晰，愈令青年感到有關聯。他又指，隨着政府一系列工作，使青年對北部都會區趨正面影響，亦建議政府繼續向大眾解說，如可在河套區將落成的第一期建築物及北區，設置「北部都會區」展示館，整體介紹項目的規劃及未來藍圖。

洪為民表示，「南金融，北創科」為很好的口號，惟未能反映事實。（鄧穎欣攝）

城大商學院特約教授洪為民表示，「南金融，北創科」為很好的口號，惟未能反映事實，認為年輕人未必都想做創科，加上已有河套區、新田及流浮山都集中發展科技。
他續指，羅湖有零售業、醫美等行業，西面前海優質發展區則有現代產業，包括跨境金融、貿易及物流，這些都是香港現時需要僱用大量人手及未來有發展空間的行業，認為過去過於簡化「南金融，北創科」。他認為，可以與深圳一起發展，「人家做啲咩嘢，我哋有咩可以一齊做」，互相配合及互補不足。

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