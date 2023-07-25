歌手阮民安涉發嘲諷警員言論　並虛構暴動少女招募捐款　認罪候判

前E-Kid成員兼歌手阮民安，涉利用其社交媒體帳戶發佈煽動仇警及法官的帖文，包括指殉職女總督察林婉儀的死是值得慶祝的好消息，又詛咒被野豬咬傷的警員細菌入血等，更涉訛稱為一名暴動案少女「A小妹妹」賣曲奇籌款，惟該「A小妹妹」只是他創作出來的虛構人物，阮並透過其小舅的銀行戶口收捐款，再把款項轉至阮的戶口，部份更被轉入馬會戶口作賭博用途。阮今（25日）在區域法院認煽動及洗黑錢逾70萬元，案件押後至8月11日判刑。



被告阮民安，43歲，承認作出具煽動意圖的作為及洗黑錢兩罪，指他於2021年9月26日至2022年1月21日期間，作出一項或多項具煽動意圖的作為罪；並於2021年4月27日至2022年2月15日期間，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，涉款港幣718,788.27元。

阮民安是一個名為E-kid男子組合的成員，他亦積極參與社會運動。(詳看下圖)

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案情指阮是「Tommy 阮民安」、「Tommy Man On Yuen」的Facebook 帳戶持有人，分別有逾5萬及3千名追蹤者，他另為Instagram 公開帳戶「tommyboy_ekids」的持有人。案發期間，他在上述社交帳戶就一些廣為報道的社會事件發佈具煽動性帖文。

指女督察殉職是值得慶祝的好消息

案情指，阮侮辱和散播針對警務人員的無理憤恨，將他們標籤為動物。如女高級督察林婉儀於2021年9月執行職務期間失蹤，阮在林死訊證實前後分別發文稱：「Madam 仲海底撈緊，枝香檳仲要hold 住先」，及「淨係笑，香檳都唔飲返杯，會唔會太唔夠重視啦」，又指她的死訊是：「值得慶祝的好消息」，又稱林的死是警方自2019年向社會事件被捕者施以「酷刑濫殺」所得的「報應」，煽動他人慶祝她的離世。

詛咒被野豬咬傷警員細菌入血

阮又詛咒一名被野豬咬傷的男警會細菌入血，並稱：「最緊要人有事」，形容事件為：「真•孤狼式野豬恐怖襲擊」，又稱：「連隻野豬都睇唔過眼，成日聽啲老人家講香港啲野豬好有靈性，專咬仆街，原來係真！」

阮民安發佈的煽動言論包括詛咒及嘲諷警員及法官。(詳看下圖)

形容交通意外死休班警為狗

此外針阮又對一名交通意外死亡的休警員，指稱這是政府對野豬採取所謂「即捕即殺」政策所得的報應，並形容該警務人員為「狗」，及同意網民指出他們「不得好死」，及指他們身亡的報應「有排還」。

指裁判官心臟病入院是報應

於2021年10月，有報道指一名《國安法》指定裁判官因心臟病被送入醫院深切治療部，阮之後帖文侮辱和詛咒該裁判官，指其病情是其司法行為所得的「報應」。被告曾就此發文稱：「呢兩年，有好多畫面，事情都令到我哋好傷『心』。但回頭一看，原來有得傷『心』都絕非必然。至少，阿蘇鳩官就冇『心』可以傷了。慘」、「香檳，READY ？報應嘅野……真係大快人『心』BTW 唔知藍C搵到『心』捐未呢？」

指立場及蘋果因報道真相而被消失

阮亦有散播針對行政長官的無理憎恨，並煽動他人為她日益惡化的健康狀況「慶祝」，更宣揚香港獨立，鼓勵他人繼續「齊上齊落」，形容因在囚的抗爭者為「手足」，誣蔑依法拘捕他們的行為為政權不公的表現。此外，阮又歌頌 2019年11月11日在香港中文大學参與暴動的社運人士為合法保衛家園的人；斷言《立場新聞》和《蘋果日報》因報道真相而「被消失」。

發佈87則帖文作不同募捐計劃

此外，阮在案發期間曾使用他的FB及IG帳號，發佈87則推廣為不同募捐計劃的帖文，其中49則帖文是為一名被控暴動罪的19歲少女賣曲奇籌款（下稱A小妹妹計劃）有關。

與妻訊息揭虛構A小妹妹

根據阮及其妻子所在的WhatsApp群組的通訊，兩人討論創作虛構人物「A小妹妹」和其背景資料，並訂購第三方供應商的曲奇，並訛稱該等曲奇由「A小妹妹」製造，及其售賣，得益將用以資助「A小妹妹」，他們並偽造一封「A小妹妹」的親筆感謝信等。

用小舅銀行戶口收捐款

阮在推廣上述募捐計劃的所有帖文中，誘使他人將損款傳至其小舅黃天昊的銀行戶口。2021年3月28日至2022年2月15日期間，黃的戶口共有3,907筆存款，總額為港幣逾200萬元，其中與「A 小妹妹計劃」有關的合共有1657筆存款，涉款逾71萬。期間黃的戶口有165萬港元經自動櫃員機，轉帳或提款並存入阮的帳戶，其中逾100萬元更轉賬至賽馬會帳戶作賭博用途。

案件編號：DCCC 424/ 2022