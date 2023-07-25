冀港鐵適時落實檢討維修措施　交諮會指提供安全可靠服務責無旁貸

港鐵早前就檢討鐵路資產管理及維修保養制度提交代檢討報告，指會增加鐵路設施更新及保養維修的開支，未來五年增兩成，加至650億元；並加快應用創新科技；另會積極研究列車服務提前結束，或延遲開車的方案，以延長非行車時間內的維修時間。



交通諮詢委員會今日（25日）聽取相關檢討結果後，主席張仁良指，支持港鐵公司按全面檢討結果制訂的五大跟進範疇，期望港鐵公司適時落實各跟進措施。他又指，港鐵公司為市民提供安全可靠的鐵路服務責無旁貸，因此進一步改善風險識別及緩解至為重要。



另外，交諮會亦已聽取政府就提升個人化點對點交通服務及電動可移動工具的規管建議及措施，並對相關建議表示歡迎。



港鐵6月底就鐵路資產管理及維修保養制度交代檢討報告，當中表明會積極研究列車服務提前結束，或延遲開始的方案，以延長非行車時間內的維修時間。另外，港鐵亦會增加鐵路設施更新及保養維修的開支，未來五年增兩成，加至650億元；並加快應用創新科技。

交通諮詢委員會今日（25日）聽取相關檢討結果後，張仁良指，支持港鐵公司按全面檢討結果制訂的五大跟進範疇，特別是透過運用創新科技應對資源限制，並提升服務及鐵路資產的維修保養。他又期望港鐵公司適時落實各跟進措施，進一步提升鐵路資產管理及維修保養制度，「港鐵公司為市民提供安全可靠的鐵路服務責無旁貸，因此進一步改善風險識別及緩解至為重要。」

他又指，委員期望港鐵公司適時落實各跟進措施，進一步提升鐵路資產管理及維修保養制度，回應市民期望。

政府亦向交諮會介紹一系列提升個人化點對點交通服務的建議措施的最新進展，包括引入的士車隊制度、把的士最高乘客座位數目由五個增加至六個、就某些與的士司機相關的罪行引入的士司機違例記分制度和兩級制罰則，以及提高利用汽車作非法出租或取酬載客的罰則。張仁良稱，委員歡迎政府提出有關措施，以回應市民對更優質的士服務的訴求。

另外，政府也在會上向委員介紹電動可移動工具的建議規管架構及相關修例安排，建議在技術及安全規範許可的情況下，考慮容許在指定的單車徑上使用若干電動可移動工具，以鼓勵綠色低碳的出行模式。

張仁良表示，歡迎政府就相關提出有關措施，並就電動可移動工具規管架構的細節提出意見。