照顧者｜多個組織出席公聽會　發表立場書促就照顧者政策設路線圖

立法會推動照顧者為本政策小組委員會今早（24日）舉行公聽會，多個關注照顧者議題的組織在參與公聽會前，於立法會外發表立場書，指出當局一直未有足夠重視照顧者，亦欠針對性的政策與服務，遂提出三大方向性建議，包括建議當局制定照顧者為本政策、制定照顧者評估機制及定義、以及為照顧者提供足夠的經濟、輔導、及暫託支援。



+ 1

關注草根生活聯盟、香港婦女勞工協會、民社服務中心在參與公聽會前，於立法會外發表立場書，表明過去發生與照顧者相關慘劇實屬有方法可避免，可惜一直未獲當局足夠重視，亦欠針對性的政策與服務。

三個組織提出三大方向性的建議，包括：

1/照顧者政策需要有規劃，制定照顧者為本政策

2/制定照顧者評估機制及定義

3/為照顧者提供經濟支援、輔導支援、暫託支援



就照顧者政策，三個組織表示，當局對於支援照顧者的政策仍然鬆散且欠規劃，欠整全框架去提出長遠規劃，以致衍生出很多奇怪狀況，亦令資源投放的效益不高。例如，他們留意到部份服務不同照顧者均需要，卻長期只局限於某些範疇照顧者才能獲得相應支援；各種類型的照顧者和相關政策，並不一定會按各地區的照顧者數量、狀況等去評估資源投放的數量與比例等。

他們續指，政府的政策明顯忽略「照顧者為本」的概念，以照顧者津貼為例，其目的只是提供資源供照顧者為照顧對象購買服務或物資，而非用於照顧者自身的需要。三組織促政府要就照顧者政策整全規劃設時間表及路線圖。

他們也提出，照顧者類型眾多，惟政府現時只著眼於長者照顧者及殘疾人士照顧者，照顧者評估機制往往基於其照顧對象的狀況去作評估，而非就照顧者的個人狀況作全面評估，現時亦沒有比較整全的渠道和方式收集照顧者相關的數據。

三個組織建議，政府須重新制定照顧者評估機制，在政策層面重新定義照顧者，並在訂立收集照顧者數據的框架，定期更新相關數字，用以作為制定合適政策和服務的基礎。

他們亦指出，以往與照顧者相關的慘劇，很多個案中的照顧者都並非突然發生狀況，而是長期未能滿足其需要而累積壓力而成，促政府要做好經濟、輔導及暫託等支援。