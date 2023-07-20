照顧者24小時專線擬9月下旬推出　至少30條線　緊急個案即時輔導

涉及照顧者的悲劇不時發生，立法會推動照顧者為本政策小組委員會下周二（25日）會議討論設立照顧者支援專線及全港照顧者宣傳活動。社署在立法會文件指，已委聘東華三院營辦24小時運作的照顧者支援專線，預計在9月下旬正式推出服務，專線服最少提供30條由專人接聽的熱線，預計每年可處理超過30萬個來電。社署指，專線會由專業社工接聽，提供5大項服務，包括通過分層危機評估工具，即時評估來電者的狀況及需要，配對適切支援服務，並為有緊急需要的個案提供即時輔導、外展探訪。



+ 1

2022年施政報告中宣布，照顧者是長者和殘疾人士在社區生活的重要支撐，港府會由2023年起逐步推出多項措施，以加強支援照顧者，當中包括設立照顧者支援專線。社署在提交立法會推動照顧者為本政策小組委員會指，已透過邀請非政府機構提交建議書並經過甄選程序，委聘東華三院營辦24小時運作的照顧者支援專線，預計在9月下旬正式推出服務。

專線會由專業社工接聽，提供以下服務：

1.按來電者的需要提供各項支援照顧者的社區資源資訊和轉介服務



2.通過分層危機評估工具，即時評估來電者的狀況及需要，從而配對適切的支援服務



3.為有緊急需要的個案提供即時輔導、外展探訪



4.與日間／住宿暫託服務的單位保持密切聯繫和建立網絡合作關係，為有需要的長者或殘疾人士配對暫託服務



5.為有經濟困難的照顧者提供交通津貼，協助他們護送有需要的長者或殘疾人士接受暫託服務



社署指，東華三院現正積極進行籌備工作，安排人手、電話系統及設備，並會為所有接聽來電的社工提供訓練，以及編寫運作手冊以確保服務水平。專線服務最少提供30條由專人接聽的熱線，並可按需要調整，預計每年可處理超過30萬個來電。社署會檢視服務單位提交的定期報告，評核和監察其服務表現，亦會到服務單位進行評估探訪，確保服務質素。