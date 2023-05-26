救救照顧者｜照顧86歲失智症丈夫　70歲琴姐半年來感支援仍未到位

屯門綠怡居周四晚（25日）再發生疑涉及照顧者的悲劇，《香港01》今年初曾推出一系列《救救照顧者》報道，多角度倡議政府勿再冷待照顧者，其中一位主角琴姐（化名），以70歲高齡照顧86歲丈夫，壓力令她陷崩潰邊緣。時隔近半年，她的照顧壓力有否減少？



琴姐今日（26日）再接受《香港01》電話訪問時說，過去半年接受政府及社福機構服務，惟效果均不佳，亦不適合其狀況，以送飯服務為例，飯菜質素欠佳、不適合丈夫進食。種種問題也一再壓迫照顧者的神經，更稱見近日不少照顧者悲劇，她感受至深。



一直協助琴姐的香港社區組織協會幹事吳衞東形容，琴姐處境在過去半年非零進展，但改善不顯著，她嘗試過多種服務仍無助減輕壓力，而社會續有涉及照顧者的慘劇，「政府是時候作更深更廣的協助照顧者改革。」



《香港01》《救救照顧者》系列報道

救救照顧者系列報道｜不堪壓力殺死至親 誰來終結照顧者悲劇？

丈夫多次骨折做手術，不良於行，出入都要琴姐攙扶。（資料圖片/王海圖攝）

丈夫跌倒在廁所 感壓力再倍增

琴姐表示，正接受社福機構送飯服務，惟飯菜質素欠佳，「一日爛飯、一日好飯，啲飯唔好食，菜頭又太大，肉粒又唔切（細）……睇都唔敢睇，點解老人家咁攞命？」她又說，之前曾訂一日兩餐飯，惟送飯時間不理想，未吃完上一餐，第二餐已送到，「食一半倒一半咁」。

琴姐說照顧丈夫的壓力令她感到窒息，每晚均會失眠，豈料一次失眠至天光入睡，醒後發現丈夫跌倒在廁所，醫生已叮囑她要小心看管丈夫，形容「佢成身已經上哂螺絲，再跌冇得掹」。聞得消息頓時令她壓力再倍增，醫院更建議琴姐買200元一盒的補充劑，「聽完好緊張，瞓唔到，擔心經濟問題。」

琴姐今年70歲，獨力照顧86歲的丈夫。（資料圖片/歐嘉樂攝）

抗抑鬱藥後無法照顧丈夫 只好停藥

本已因照顧壓力而患上抑鬱症的琴姐，因服用抗抑鬱藥後身體較虛弱無法照顧丈夫，現時已停藥，只保留服用安眠藥。琴姐坦言或因近日壓力上升，身體出現不少毛病，一邊照顧丈夫，另一邊她也要不斷求醫，公立醫院醫療服務較難預約，又未能負擔私家醫生費用。

她又提到曾為丈夫申請暫託服務，惟院方要求入住者要做身體檢查，對一名失智者病人也並非易事，「佢照咗三次肺……係醫院嘈得好大聲。」她又說，雖有社福機構職員提供洗澡服務，但效果也不太理想。

她更表示，雖然政府及社福機構有提供支援照顧者服務，但服務毫不貼身，形容是「唔啱用」，冀政府可檢視服務內容，真正可幫助一眾照顧者。

琴姐渴望有人幫，但已不敢再抱有期望。（資料圖片/歐嘉樂攝）

吳衞東：琴姐半年來有進展，但改善不顯著

社區組織協會幹事吳衞東形容，琴姐過去半年嘗試過多種服務，包括送飯、短期暫託服務及上門沖涼服務，但無助減輕其照顧壓力，「好多謝議員同社署福利主任有為琴姐加強支援，半年嚟唔係零進展，但改善唔顯著。」

他表示，琴姐因領長生津，無法領取照顧者津貼，社署未來的24小時照顧者支援專線，對琴姐等照顧者實際幫助不大，「24小時有人聽電話，最多係聽佢哋呻一陣，照顧者需要嘅服務唔係24小時到位。」

一直協助琴姐的香港社區組織協會幹事吳衞東形容，琴姐處境在過去半年非零進展，但改善不顯著。（資料圖片）

吳衞東批評政府照顧者措施只滿足關鍵績效指標（KPI），照顧者不能受惠，促請盡快制定全面照顧者政策，包括放寬照顧者津貼申請資格、設立24小時緊急支援照顧者服務，「已經係時候、而且好急要做更深、更廣嘅協助照顧者改革。」

他同時希望政府增撥資源給非政府組織，提供更到位更長時間服務，他以社協社區獨居長者及雙老支援計劃為例，由一位社工及七位全職或兼職社區保母每星期上門探訪獨老或雙老個案，為他們安排陪診等，達三贏局面，既可找出社區隱蔽照顧者、照顧者可得到到位支援，亦可釋放社區勞動力，但類似計劃要由組織找私人贊助，倘未來欠資助便要停止。