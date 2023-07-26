前公務員穿黃傘圖案黑衣入庭　認藐視法庭　官信與性格不符准緩刑

經常到法庭旁聽社運案件的「旁聽師」，涉在兩周內4度在庭內穿上印有黃傘圖樣的黑色衛衣及戴帽，被指是干擾法庭程序。他早前承認藐視法庭罪，高等法院法官陳健強今（26日）頒判辭指，被告背景良好，案發時患皮膚病，加上抑鬱症病情惡化，相信他犯案與性格不符，又指這是法庭行使酌情權施加憐憫的罕例，故判被告入獄2個月，緩刑2年，並需全額支付約31萬元訟費。



被告蘇逸佳（53歲），為前助理貿易主任。判辭透露，蘇自1995年起任公務員，因涉一宗阻差辦公案而被停職，他在該案認罪後，於2023年5月遭正式解僱。

被告蘇逸佳認4度藐視法庭，判入獄2個月但准緩刑2年，並須付31萬堂費。(凌子淇攝)

四事件均與社運或國安案件有關

案情指，蘇於2022年12月8至22日期間，先後在四次法庭聆訊中作出藐視法庭的行為。翻查資料，該4次聆訊均是涉及社會事件及《國安法》的案件，包括前《蘋果日報》主筆馮偉光和初選案被告黃子悅申請保釋、支聯會顛覆案交付程序，以及一宗社會事件的上訴案件。

該4次事件中，蘇的行為包括：試圖強行進入法庭，開門時誤撞保安手臂；拒絕脫去帶有政治意味的衛衣；以私隱為由，拒應法官要求提供醫學文件以證他有需要戴帽；及因裁判官讀出其醫學文件寫著的姓氏而動怒。

被解僱後失收入及9百萬退休金

辯方求情指，蘇是家中經濟支柱，需要養活伴侶及兩名年幼女兒，應付家人每月約4萬元開支。他被解僱後失去收入，並失去逾9百萬元的退休金及其他福利。他對犯案感到後悔，無意挑戰法庭權威，現已沒再到法庭旁聽。

被停職後病情惡化

陳官強調，干預司法公正的罪行十分嚴重，一般都會招致監禁式刑罰，案中蘇的行為不合理，亦有意干預法庭程序。但本案有其強烈的求情因素，蘇過去一直奉公守法，惟自2011年起患抑鬱症，被停職後病情惡化，加上他案發時又發現自己患皮膚病，需要切除部份頭皮組織，故想戴帽遮蓋頭部。

官信真誠悔意並對未來感悲痛

陳官相信，蘇因被停職及抑鬱症惡化「亂了方寸」，容易作出與其性格不符的行為，又形容他自撰的求情信內容「感人」，信中表達了他的真誠悔意及對未來感到悲痛，相信重犯機會低。顧及這些情況及罪行嚴重性，陳官直言判處公正刑罰是項困難工作，判蘇入獄兩個月，但准緩刑2年。

案件編號：HCMP351/202