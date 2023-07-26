拳館東主在FB發多則反共帖文　認煽動罪稱只屬情緒宣洩　明日判刑

經營拳館的六旬漢涉在Facebook發表具煽動性的帖文，包括「真係好X討厭共產黨，共產黨不滅，世界沒有和平」、「什麼國安法根本就係極權維持統治的手段」，以及稱台灣是獨立國家等。他被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件今（26日）在西九龍法院再訊，被告承認控罪，求情認「越咗界」，但只屬情緒宣洩，相信受影響的人不多，裁判官押後至明天（27日）判刑。



被告江達權（63歲），報稱商人，被控於2022年12月28日至2023年6月26日期間，作出項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook發佈、提供及/或持續提供陳述、相片及或圖片，具意圖：引起憎恨或藐視中央，及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告江達權在西九龍法院承認煽動罪。(資料圖片)

弟子亦不知其政治立場

辯方求情時，被告是次屬「越咗界」，承認對國家蔑視，但當中較多內容屬情緒宣洩，大部份帖文都沒有人附和，受影響人數不多。被告已達花甲之年，過去60多年沒有行差踏錯。他的詠春拳館亦有Facebook帳戶，其影響力較被告個人的帳戶大，被告並沒有在拳館的Facebook帳戶發表煽動性的帖文，其武館的弟子，也不知其政治立場。

透過兩個帳戶發20則煽動陳述

案情指，被告於涉案時透過其兩個Facebook帳戶，發表共20則具煽動性的陳述或相片，內容包括「真係好X討厭共產黨，共產黨不滅，世界沒有和平」、「什麼國安法根本就係極權維持統治的手段」、「暴政必亡」（該帖文有警方於6月4日的照片）和「台灣是獨立的國家，台灣不是中國的一部份，永遠不是」。

帖文內容亦有願榮光

此外，被告在其中一個帖文內容有《願榮光歸香港》的管弦樂團、合唱團和卡拉OK版。案情指，它是一首可有「香港獨立」意思的歌曲。

被告於本年6月26日被捕，警誠下保持緘默。

案件編號：WKCC2786/2023