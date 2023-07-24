男生稱為發洩　留言「殺狗」兼研究行兇方式　官斥血腥殘暴囚7月

男學生涉在2019年，在網上煽惑他人傷害警員，聲稱要用「一擊斃命」的武器來「捉落單狗殺」，又指切生肉的鋸齒刀最適合，可「從後壓刀落頸，拉刀」。男生今（24日）在區域法院承認一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。他被捕後稱，作出有關發言純粹想發洩，無意叫人上街行動，被告又因涉本案而無法成為註冊工程師。法官指涉案帖文血腥殘暴，情節嚴重，判被告入獄7個月。



原涉另一罪准在法庭存檔

被告黃戩烽(22歲)，承認於2020年3月8日，在香港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他身份不詳的人，非法及惡意導致該等警務人員的身體受嚴重傷害；他另涉於2019年11月6日干犯同一控罪，此罪則獲法庭存檔。

被告黃戩烽在區域法院承認意圖使警務人員身體受嚴重傷害罪，被判囚7個月。

案情指，2020年3月8日凌晨4時許，被告以個人帳號「肯德基佬爺爺」在香港連登討論區發帖，標題為「手足唔可以坐以待斃，麻包袋準備」。

帖文內容提及刀種選擇

帖文內容稱：「準備麻包袋，黑警捉我地手足秋後算賬，我哋就要捉落單狗殺」，聲言需要「一擊斃命」的武器，切肉的刀為最好的選擇，但「唔好用鋸扒嘅鋸齒刀」，因為「鋸扒都切到攰，諗下劏頸要幾大力，成功率有幾低」。帖文又指，菜刀「唔夠尖」，用以切生肉的鋸齒刀才適用，因為它「夠尖，從後壓刀落頸，拉刀」。帖文最後指：「如果隔離有另一隻狗反擊，嘗試殺埋佢，就用斬（因為己經被發現，就正面還拖斬)」。

帳戶曾張貼大量政治議題帖文

同日早上7時許，有警員進行網上巡邏時發現及保存上述帖文，站文當時獲254個的正評及13個負評。被告的帳戶更被發現曾張貼大量政治議題帖文，内容明顯支持2019年6月以來的暴動及其他非法活動，以及仇視警方及政府。

被捕稱無諗過叫人出嚟傷警

及至9月30日，警方依據搜查令突擊搜查被告的住所及將其拘捕。被告在警誡下承認為涉案連登帳戶的擁有人，但聲稱：「我喺Facebook 同連登所講嘅嘢純粹只係想發洩下，我真係無諗過叫人出嚟傷害警察」。被告另在錄影會面中透露，他發佈帖文時身在香港，在網上見到類似帖文後加以編輯，重新發佈為涉案連登貼文。他分享涉案連登怗文是為了爭取關注和發洩情緒。

因涉案無法成為註冊工程師

辯方求情時指，被告被捕後坦白其犯案經過，案發時低估了法律責任和後果，本案對其而言已是慘痛經歷，他更因而無法成為註冊工程師。辯方又指，被告本質不壞，因父母離異及父親公司倒閉，才轉投網絡世界，並因衝動犯案。

法官判刑指，本案案情嚴重，涉案帖文血腥及殘暴，以判監1年為量刑起點，考慮到被告認罪無案底、配合警方調查、重犯機會低等，酌情減刑，判囚7個月。

案件編號：DCCC 434/2022