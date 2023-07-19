女大專生多個社交媒體留言呼籲「殺狗」　官斥目無法紀囚10月

女大專生在前年七一，男子梁健輝於銅鑼灣刺傷警員後翌日，在多個社交媒體留言說：「本人乃恐怖分子，支持以最暴力行動，以示革命之心」、「我死之前比(畀)我殺一隻狗」。女大專生事後被捕，並被控煽惑他人作嚴重傷害罪，她早前已認罪，案件今(19日)在區域法院判刑。法官指被告的行為屬公然挑戰警方權力，她在事發前曾收到律政司發出的警告信也不理會，可見其目無法紀，判她入獄10個月。



女被告葉倩敏（22歲），承認於2021年7月2日，在香港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而煽惑他人非法及惡意導致上述警務人員身體受嚴重傷害。

女被告葉倩敏在區域法院承認煽惑罪，被判入獄10個月。

被告行為屬公然挑戰警方權力

法官判刑指，案發時香港社會有持續的暴力、示威行為，前一日更發生了銅鑼灣刺警事件。被告在此情況下犯案，煽惑以槍械、暴力方式襲擊警員，增加了破壞社會安寧的風險。且被告以警員為目標，行為屬公然挑戰警方權力，意圖令警員嚴重受傷，令警方執法更為困難。

在三個社交平台發表貼文

法官續指，被告在貼文上稱呼警方為「狗」、「黑警」，並在Telegram、Facebook、Instagram 三個平台發表涉案貼文，在現今迅速的互聯網可獲廣泛傳播，可見她的目的明顯是為了煽惑更多人。另被告在案發前在Facebook發文，稱她收過警告信和律師信，自言：「已經無野驚」，可見被告目無法紀，判其囚10個月。

庭上透露，被告另因發布警員及其家人的個人資料，違反高等法院警員「起底」禁制令，被判囚21日、緩刑1年。

案件編號：DCCC 160/2022