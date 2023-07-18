輸入外勞｜議員倡兩地合作培訓外勞　促政府設專責組打擊不良中介

建造業及運輸業輸入外勞的特別計劃已開始接受申請，有立法會議員今日（18日）就外勞培訓機制，建議本地培訓機構與內地院校，以香港標準在內地建立跨境培訓基地，課程由香港當局監管與認證，內地勞務公司參與學員招募與配對，以保證外勞工作質素。該議員亦促政府改善外勞監管制度，設立專責組以打擊不良中介。



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民建聯立法會議員顏汶羽建議，本地培訓機構如香港的職業訓練局，與內地院校以香港標準在內地建立跨境培訓基地，相關課程可由香港當局監管與認證，內地勞務公司參與學員招募與配對，培訓費用則由外勞僱主支付，以確保外勞的工作質素。

他續指，政府可鼓勵不同企業或行業與大學院校或培訓機構合作成立學院，到內地設立分校培訓內地人才。企業可因應業務需求和員工實際情况設計培訓課程，紓緩人手不足。

立法會議員顏汶羽就外勞培訓機制提出多項建議。（顏汶羽Facebook）

他也認為，兩地政府要推動兩地職業技能互認，短期內令兩地的職業技能證書互認，同樣能確保來港外勞的工作水平達到香港標準。

顏汶羽也提到，現時內地有14間勞務公司可輸出勞工到香港，當中五間公司企業注冊地址在廣東省，建議增加勞務公司牌照，特別是廣東省的勞務公司。就外勞監管制度，他也促港府需要作出善，設立專責組以打擊不良中介。