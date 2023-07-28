研有暴力傾向自願入院者同受釋放令監管　李夏茵稱不會降求醫意欲

精神健康諮詢委員會周四（27日）開會同意研將「有條件釋放令」擴大至自願入院有暴力傾向患者，他們出院時仍須遵守特定條件，如在指明地方居住、按指示服藥及覆診等。對於有關注組織憂慮將自願入院病人同納「監管」會令有意求診病人卻步，李夏茵今日（28日）出席一個活動後回應時指，有刑事暴力傾向者的精神病患，很多時候已被送入醫院及強制羈留，不會因或被「有條件釋放」而卻步不去醫院。她重申，擴大機制是希望醫生發現病人在院時有暴力傾向，可以將其納入機制內，在批准其出院時列明要遵守條件。



醫務衞生局副局長李夏茵指，有暴力傾向者大部分已送院。（資料圖片 ／盧翊銘攝）

李夏茵：有暴力傾向者大部份已送院

社福界憂擴大有條件釋放令至自願入院病人，會減低他們主動求診意欲，李夏茵今表示，即使擴闊了機制，仍是聚焦於有暴力傾向的患者，而相關的患者很多時候已被送入醫院及強制羈留，故不會出現因為「有條件釋放」機制而卻步不去醫院，「我哋有理由相信如果真係有暴力傾向，其實已經送咗入院，而唔會因為咁而唔入院。」

她重申，擴大機制是希望醫生發現病人在院時有暴力傾向，可以將其納入機制內，在批准其出院時列明要遵守的條件。她又指，非所有有暴力傾向者都會被納入「有條件釋放」機制，醫護在病人出院時會再為其進行評估。

被問到有無足夠人手為病人定期覆核及評估，李夏茵表示，暫時相關未有數字，但認為在覆核現時「有條件釋放」的患者後，或有個案可以取消釋放令，醫護人手或已有機會可以減少，而相關人手則可調動用在擴闊自願入院有刑事暴力傾向者。