願榮光｜政府冀將32條YouTube影片下架　逾六成仍可觀看

港府早前入稟申請禁制令，禁止以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》。高等法院法官陳健強今（28日）頒布判辭，拒絕批出臨時禁制令。

根據6月的入稟狀，當時列出了32條YouTube《願榮光》影片，要求法庭禁止發布相關影片。記者在法庭拒發禁制令，搜索該32條影片，當中11段片已下架。另外，若於YouTube以「願榮光歸香港」搜尋，本月至少有12條《願榮光》歌曲影片於YouTube發布。



11段片已下架 有相近名字影片已重新上載

記者在法庭拒絕批出臨時禁制令後，於YouTube搜索上述32條影片，發現有11段片已下架；其餘21條片則可如常觀看。雖然有部份已經下架，但其實亦有相近名字的影片已重新上載，例如列表中其中一條影片名為「《願榮光歸香港》anthem ver3.0正確歌詞版」，雖然已不見該片，但大約一個月前，有另一條名為「《願榮光歸香港》anthem ver3 0 正確歌詞版」的影片已上傳，名字只有標點符號的差別。

另外，若以「願榮光歸香港」搜索本月發布的影片，會有至少12條涉及不同版本的《願榮光》影片，例如英文版、清唱版等。