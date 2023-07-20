攝影師用張家朗領金牌片配《願榮光》　裁侮辱國歌罪成　判囚3月

香港運動員張家朗，前年在東京奧運劍擊比賽奪得金牌，攝影師涉用張得獎片段，把原本的國歌換成被律政司指涉煽動分裂意圖的《願榮光歸香港》，並上載至Youtube頻道。攝影師早前經審訊被裁定侮辱國歌罪成，案件今(20日)在東區法院判刑，裁判官屈麗雯指被告所上戴的片段有9萬人瀏覽，屬廣泛流傳，且認為被告並無悔意，獄他入獄3個月。



屈官又稱，被告見感化官時仍稱不知《願榮光》的意義，但他曾於政黨工作，並有參與公眾集會，認為其說法並無說服力，又重甲，國歌與國旗一樣代表國家尊嚴，且為國家主權象徵，被告的行為屬侮辱國家尊嚴。



被告鄭榮進（27歲），被裁定於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌罪成。

香港劍擊選手張家朗2021年在日本東京奧運的男子花劍個人賽決賽擊敗意大利選手，成功贏得奧運金牌。（Facebook@cheungkalonghk）

被告稱對歌曲一無所知

案情指，網罪科女警於2021年7月29日，在YouTube發現涉案片段並可隨意取用，片段的權限於2022年7月轉為「不公開」，但用戶仍可透過影片超連結閱覽，被告被捕後曾向警員稱，只是練習剪接技巧，又稱對歌曲一無所知。

官不信被告在練習剪接

屈官早前裁決指，國歌是國家獨有的象徵，侮辱國歌即損害其作為象徵、標誌的尊嚴，被告使用的《願榮光歸香港》，是為2019年反修例運動期間出現的歌曲。她不接納被告稱是練習剪接技巧，及聲稱對歌曲一無所知。

影片加上榮光版本標題

屈官續指，被告在影片上加上「榮光版本」字眼的標題，片中的拍掌及旁白均被取代，認為被告是刻意挑選國歌部份修改，被告初時亦有把片段設定為公開，認為他是想供人閱覽。

案件編號：ESCC1366/2022