願榮光｜湯家驊料政府3方面應對　指法官拒批是考慮到表達自由權

法庭今日（28日）拒絕就反修例歌曲《願榮光歸香港》發出禁制令，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，政府只能選擇上訴，或等待事情有新進展再申請臨時禁制令，或按現行《港區國安法》向違例人士作出檢控。他分析指法庭希望在表達自由與「寒蟬效應」中取得平衡，故拒絕批出禁制令，「佢就認為如果犯法，咪告佢囉，就唔好拉法庭落水。」



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則表示，相關音樂及影片平台需要禁制令批出，才願意將涉及《願榮光歸香港》的內容下架，現時政府只能分別與各個平台談判。



高等法院今日拒絕對《願榮光歸香港》，批出臨時禁制令。法官陳健強在判辭時指，禁令針對的行為本已屬刑事罪行，在本港穩健的法律制度下，律政司無法說服禁制令有何實際用途；禁令在執法方面，亦會與現行刑事法例有所衝突，包括《港區國安法》。

湯家驊︰政府可選擇上訴或等待新進展再入稟

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，政府目前僅得三個方向，例如可選擇上訴；或等待事情有新發展，以致法官的判詞不再適用，其後再申請臨時禁制令；或是按現行法例，即《港區國安法》向違例人士作出檢控。

問到上訴得直的可能性，湯家驊表示 「好難講，我諗律政司都要考慮」。至於未來的進展亦難以預料，但他強調法例程序從沒改變，當有人試圖以《願榮光歸香港》分裂國家領土完整及倡議港獨，便屬違反《港區國安法》，即可作出檢控。

湯家驊亦根據判辭分析，正因法庭認為禁制令的效用不大，反而會產生「寒蟬效應」，因此在在考慮到表達自由的權利後，認為需要在兩者取得平衡，拒絕批出臨時禁制令。

佢就認為如果犯法，咪告佢囉，就唔好拉法庭落水。我諗佢意思係咁樣。 行政會議成員、資深大律師湯家驊

方保僑︰政府只能分別與各個平台談判下架

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，大部份音樂或影片平台，均願意遵守香港法律，例如當內容涉及淫穢或不雅亦會下架。但他表示，由於執法部門並無釋法權，據聞相關平台需要禁制令批出，才願意將涉及《願榮光歸香港》內容下架，因此政府或要上訴至終審庭尋求解決。

方保僑認為，現時政府只能分別與各個平台談判，惟部份相關平台總部並非位於香港，執行《港區國安法》條文或遇困難，需要與該公司的法務部商討，但對方可能要求禁制令等法律文件。「佢哋會諗真係犯法，我咪做囉。要證實係咪犯法，最好就係向法庭攞個禁制令。」

至於能否經香港網路服務供應商或電訊商封鎖涉及《願榮光歸香港》內容的網頁。方保僑認為，由於相關平台設有加密功能，以保障用戶私隱，故實際操作有難度，最終只能以法律途徑解決。

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