平凡少年醉心日本「御宅藝」文化苦練技藝　組團表演兼教學

台上的少女偶像在勁歌熱舞，台下的粉絲以宏亮的口號和整齊一致的動作，一邊揮舞螢光棒為喜歡的偶像打氣。這種被稱為「御宅藝」的舞蹈，源自於日本的偶像文化，原本是一種站在舞台下為偶像應援的打氣動作。不過近幾年，各地開始有俗稱「打師」的御宅族利用這種技藝來編舞，並且拍影片至YouTube。令它從單純應援動作，慢慢演變成一種利用螢光棒和光影作為主題的舞蹈表演。



御宅藝表演團Laevatain，由6名男打師組成，在御宅藝圈內活躍了5年。他們從拍YouTube片開始出家，到近年參與不同類型的舞台表演。他們表示這一腔熱血不熄滅，都是為了將自己喜歡的御宅藝帶進主流的舞台上和觀眾的眼中。



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因「Megu Megu Fire」與打藝結緣

團長夜月：一開始只是為了「攝時間」

6個年輕人，在體育館的練舞室內，自我介紹聲此起彼落，他們正在為下一次登台表演進行排練。

Laevatain現任6位成員包括團長夜月、阿銘、小翔、阿Tin 、Zen 和Shi To，他們看起來與一般喜歡看動畫、追偶像的御宅族並無不二。早上，他們和一般打工仔沒有兩樣；到了夜晚，他們就會化身為「打師」，在練舞室享受揮舞螢光棒和揮灑汗水的熱血時光。這個御宅藝團體，成立至今五年，眾位成員的「御宅藝」資歷均有四年以上。

他們每個星期都會抽兩個夜晚的時間，相約在體育館或者練舞室排練。他們每次排練都大約是兩小時，通常會約在晚上9至11時。如果臨近表演日期，他們會加碼練習，有時在練舞室練完都不夠喉，就會去附近的公園練多一會兒。

在團隊裏，團員小翔和阿Zen，本身有些舞蹈底子，他們負責大部分編舞。他們透露御宅藝有很多不同的動作，最經典的稱之謂「Romance」，打師一手打斜指向天，另一隻一手不斷轉圈，通常用來銜接不同御宅技。除了小翔和阿Zen，其他成員都會參與編舞工作。每次有表演，他們會各自提出想打的歌和技，然後整團人一起改。

回想起一開始玩御宅藝的契機，每個成員都不一樣。夜月說一開始想打御宅藝，單純是想「攝時間」，「我一開始入來玩的心態是因為我失戀，我沒事做⋯⋯但是直到我接觸御宅藝了、我創團了，我的心態變成想宣傳御宅藝給香港的人知道」，於是乎他就帶頭就拿起螢光棒。

他說一開始大家只是想仿效海外網紅，錄製一段舞蹈片。「完成之後，發覺原來係很開心，一群人玩是很開心的，整個氛圍係很熱血很興奮，當時就覺得像比賽贏了那樣，很開心很愉快的。」最後，這股熱情一發不可收拾，他決定真的組一個團，和朋友一起報名上台表演。

他笑言初創團就遇上一個「大難題」，就是要為這個團體取一個團名。「我們當時在思考我們玩熒光棒的，該用什麼來起名字，於是就想到「Laevatain」，它是一把魔劍，一把着火的魔劍，『烈焰魔劍』是北歐神話的典故。」他們表示「烈焰魔劍」會發光，螢光棒都會發光，用這個意境來形容打御宅藝十分適合。

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初出茅廬難登大台 Laevatain：女性表演者點都比男仔吃香

不過在香港，要找到上台表演並不容易。雖然香港每年都有動漫節和同人展，不過這些舞台以往都是以女性偶像團體和Cosplay表演為主。團長夜月表示，以男性打師為主的御宅藝團體，上台比較吃虧：「女生上台多人看是正常的，大家會比較有興趣。」他還說御宅藝在香港不普及，直到是近一兩年才比較多人接觸，所以在創團頭三、四年，都未必有機會上到台。

他又說每次報同人展的舞台，競爭都很大。「在香港你要有知名度別人才會讓你上台，不是說要報名就一定有你份。」夜月透露一次同人展的舞台表演通常有有六組嘉賓，但報名的團體分分鐘有10至20個，也不知道何時才輪到自己。他們又透露在疫情期間，同人展和舞台表演都少了，為了繼續推廣御宅藝和舞團，他們更加落力拍YouTube片，又在Facebook開直播，讓粉絲一窺他們練習的樣子。

除了打響名堂很難，御宅藝也是一種劇烈運動，很容易受傷。小翔就形容打御宅藝是不斷損耗自己的身體，看跌打和紓緩治療對於他們來說也是家常便飯。夜月也透露，曾經試過打御宅藝打到手脫臼：「我打到畀醫生問我做咗啲咩，隻手脫臼脱咗一半。」

每次打藝都要爆seed爆到最盡，他們形容一入副歌，全部橙色螢光棒亮起的瞬間就是最漂亮的。他們說每次都搏到盡，都是想證明男性都有舞台魅力。

在黑暗中打御宅藝，能享受十分精彩的光影效果。（楊凱力攝）

獲青年廣場受邀表演及推廣御宅藝 舉辦工作坊教人打藝

皇天不負有心人，御宅藝在近一兩年漸漸走進大眾的目光。Laevatain去年就獲青年廣場邀請，在以二次元文化為主題的「YS學園祭」上登台表演。夜月就說這是一場難得的機會，「因為它相對接觸的群眾，除了圈內的人以外，仲有好多圈外人。」

夜月表示當時有許多觀眾都未必會看動畫，更遑論會接觸到御宅藝，但在學園祭上，就可以觀賞到人生第一次御宅藝現場表演，「看過表演，就有機會令他們有興趣繼續了解御宅藝。」今年8月，他們會再一次和青年廣場合作，不過今次除了上台表演，還會在「萌．動同人展2023」中，舉辦御宅藝工作坊教人打藝和分享御宅藝文化，和觀眾一起揮舞螢光棒。