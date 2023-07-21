中大研究：心房顫動患者中風後換薄血藥　復發風險增加

心房顫動病人的中風風險較一般人高五倍，中大醫學院研究顯示，病人服用新薄血藥期間出現中風，若隨意轉換其他替代治療藥，特別是轉用傳統抗凝血藥「華法林」，會令復發風險增加。研究團隊指，除非是病情需要，否則不應在首次中風後更換薄血藥。



研究團隊冀藉著7月22日「世界腦健康日」建議心源性中風患者，除非有必要轉換治療，否則不應在首次中風後更換其他抗凝血藥類別。（陳泳藴攝）

轉用傳統抗凝血藥「華法林」 令中風復發風險增加

心房顫動是一種心律不正疾病，病人因心跳不規則，影響正常的血液循環，有機會引發心源性中風。中大醫學院腦神經科最近完成全球首個以人口為基礎的研究，評佔不同抗凝血治療方案，即薄血藥對預防心源性中風再次復發的臨床療效。

結果顯示，心房顫動患者服用新薄血藥後，若在治療期間出現中風，之後隨意換藥，特別是轉用傳統抗凝血藥「華法林」，會令復發風險增加。

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明醫生強調是次研究可以令他們有助了解更換藥物類別未必能為患者提供最佳嘅治療效果。（陳泳藴攝）

逾二千患者服新型薄血藥 仍出現缺血性中風

中大醫學院內科及藥物治療學糸助理教授葉耀明領導的研究團隊，運用醫管局的電子健康數據庫「臨床醫療數據分析及報告系統（CDARS）」，收集45,946 名非辦膜性房顫患者，於 2015 年至2020 年期間，在公立醫院服用新型薄血藥的治療數據，分析房顫患者服用新型薄血藥後，出現中風和再復發的疾病軌迹。

結果顯示，2,337名患者於服用新型薄血藥期間，仍然出現缺血性中風。當中13.4%在16.5 個月內復發。團隊再比較這批患者在出現第一次中風後，維持服用相同薄血藥或改為其他薄血藥的治療效果。

結果發現房顫病人經歷第一次中風後，若更換新的薄血藥，會增加中風復發及其他心臟疾病風險。尤其轉用傳統薄血藥「華法林」，缺血性中風復發風險為96%。

中大醫學院內科及藥物治療學系利國偉腦神經學教授及腦神經科主任梁慧康教授指相信心源性中風的患者數目也會繼續上升。（陳泳藴攝）

高齡、糖尿病或令中風再復發 不應只考慮轉藥

葉耀明表示，研究反映更換藥物類別，未必能為患者提供最佳的治療效果。他指，病人若有特殊情況，如心瓣性心房顫患者，或者腎功能衰竭嚴重的病人等，使用「華法林」治療會較為合適，但除此以外，建議醫生和病人不要轉藥至「華法林」，因為換藥不會降低中風復發機會。

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經學教授梁慧康指，人口持續老化，相信心源性中風的患者數目也會繼續上升。他提醒房顫患者應定時覆診及依從服藥，才能對降低中風復發的風險。

心源性中風可以十分突發 依時用藥對治療十分重要

67歲的石女士，在半年前因中風入院。其丈夫溫先生指，丸太於年初一吃完晚飯後，突然從沙發上滑下，隨即致電救護車送院。 石女士送到威爾斯親王醫院後，立即打了通血管針，完成手術後，住院住十天便出院。石女士仍有服食新型薄血藥，溫先生指至今也會「日日監住佢食藥。」

葉耀明指，幸好石女士及時送院，並指急性中風而送院的患者有很多，提醒心房顫動的患者和市民要多加留意自己的血糖、膽固醇、血壓是否有異常，以便及早檢查發現。