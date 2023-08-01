三隧分流｜西隧往港島最繁忙時段車流超出容量　三隧齊塞成隱憂？

政府將於8月2日收回西隧專營權，重掌隧道費的自主權，三隧分流終可於同日正式實施，西隧減價至60元，紅隧、東隧則同步加價至30元。過海塞車問題纏繞港人已久，然而究竟是次方案，究竟能否疏導交通卻始終成疑。事實上，即使是交通相對暢順的西隧，其南行往港島最繁忙一小時的車流量，近月已超出其設計容量；其餘兩隧同樣早已超出負庫。

有的士工會透露，其實現時早上繁忙時段經西隧到港島，雖然未如紅隧般擠塞，但有時亦會有短車龍，並非完全順暢。在三隧分流實施後，的士行駛三條過海隧道的收費劃一為25元，業界估計會有更多乘客揀選西隧，令西隧車流更多。

運輸署預計，方案可令部份駕駛人士，改為乘坐公共交通工具。不過中國香港汽車會會長李耀培則不認同，強調價錢並非唯一考慮因素，自行駕駛源於有需要，例如新界居民或要轉乘多程車才可到港島，認為港府需推廣泊車轉乘，才有助減少過海車流。



早年坊間要求政府回購西隧 調整三隧流量

1997年4月30日啟用的西隧，在相隔26年後，終於由港府接管。過往多年，三條過海隧隊車流均不平均分布，西隧相對暢順，一直有意見要求政府回購西隧，透過調整隧道費，達致分流效果；港府亦曾提出不同的隧道費調整方案，例如「紅加東減」等方案，但最終未能達成共識，直至今年8月2日收回西隧專營權，才可掌控隧道費調整大權。

過往推銷不同的隧道分流方案時，政府都會提到善用西隧剩餘的容量，分流紅隧及東隧車流。直到今年3月推出是次「633」及「644」的兩個階段「不同時段不同收費」方案時，說法卻有所改變。前運輸及房局局長陳帆於去年6月曾指，西隧再沒有剩餘容量分流紅隧和東隧的超額車流。

今年首五個月 紅隧擠塞見改善

坊間對同類隧道費調整方案的一大憂慮，便是未達分流之效，反而變成「三隧齊塞」。翻查運輸署數字，今年1至5月，與疫情前的2018年及2019年相比，三條過海隧道總計的車流減少，以最繁忙一小時的車流量計算，紅隧的迫爆情況有改善，過往可多達約3,000架次，容車量達到115%（紅隧每小時單向設計容量為2,600架次）；但今年首5個月，則跌至2,600至2,700多架次，雖然仍然擠塞，但情況有改善。

西隧同期車流稍升 東隧仍然擠塞

不過，西隧往港島的最繁忙一小時車流量，卻有上升趨勢，甚至超出設計容量。西隧每小時單向設計容量為4,200架次，今年2至4月的車流都輕微高出4,200架次，其中3月高達4,464架次，即容車量達到106%。至於東隧車流，同樣遠遠超出設計容車量，即於最繁忙的一小時其實三隧均面對擠塞問題。

事實上，立法會文件亦曾透露，即使是疫情期間的2021年，在平日早上繁忙時間，紅隧、東隧和西隧的交通需求，分別是各隧道容車量的150%、146%和 98%，並相等於三條過海隧道合計的126%。

料的士乘客選行西隧 私家車減幅未夠吸引

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強表示，繁忙時段行駛西隧時，確實會有擠塞，但情況未與其餘兩隧嚴重。他預計，的士隧道費劃一25元後，願意行駛紅隧的乘客會減少；反之西隧會增加，尤其過往有部份乘客「貪平」揀選紅隧。他又稱，整體乘搭的士過海的乘客或會微升。

李耀培同樣指，早上繁忙時段的西隧確有輕微擠塞，但由於入口闊，車龍不會長。對於分流作用，他表示從私家車角而言，西隧始終仍然較其餘兩隧昂貴一倍，對於早已習慣擠塞的駕駛者，西隧減幅未有足夠誘因令他們轉行西隧；然而當紅隧非常擠塞，又或緊急情況時，確會有更多人使用西隧。

李耀培認為，「路就係畀車行」。（資料圖片）

運輸署相信，方案有助令部份駕駛者，改乘公共交通工具。不過李耀培持相反意見，強調車主本身有駕駛需要，價錢並非單一考慮因素。他續稱，不少居於新界區的車主反映，如乘坐公共交通工具到港島，需要轉乘多程車，非常不便，故始終會駕駛；反而推廣泊車轉乘更有助車主減少過海。

促西隧再減價 不應擔心更塞

李耀培認為，如要達致分流，政府應將西隧價格進一步下調。問及此舉會否令西隧擠塞，他強調：「路就係畀車行」，不能擔心擠塞而減低使用意欲。他續指假如最終三隧均擠塞，其實是規劃問題，例如隔岸的澳門亦有四條跨海大橋，香港卻只有三條過海隧道。

運輸署署長羅淑佩稱，密切流意西隧車流。（廖雁雄攝）

羅淑佩：考慮改善上環、西環交通

運輸署署長羅淑佩回應「三隧齊塞」的憂慮時表示，明白大眾有此擔心，因此西隧仍較其餘兩條隧道貴，會密切留意方案實施後西隧的車流，之後亦會考慮改善西隧到港島後附近一帶的交通安排，例如上環、西環。她又指，「633」方案生效後，不會有明顯的分流作用，對能否紓緩擠塞持審慎態度。

▼3月22日 政府公布三隧分流方案當日西隧情況▼



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西隧1997年通車 機場十大核心工程之一

回顧西隧歷史，其於1993年9月動工，由四大財團組成香港西隧公司，以「BOT（興建－營運－轉移）」模式營運30年專營權，造價70億元，於1997年4月30日通車。是當年為打造新機場一系列計劃的十大核心工程之一，亦是本港第三條過海隧道，及首條雙管三線海隧，除了是接駁通往機場交通外，亦想疏導紅隧和東隧的擠塞，可惜行車收費遠高於兩條舊海隧，即使紅隧專營權在1999年9月1日屆滿交回政府；到2016年再收回東隧專營權，但政府仍未能透過調整收費平衡三隧流量。