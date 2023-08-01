三隧分流｜一文看清私家車過海最新收費　的士行紅隧、西隧同價

政府敲定明日（2日）零時收回西隧，隨即實施「三隧分流」，三條過海隧道的私家車收費將重新調整；的士過海的隧道費亦統一為每程25元。今次方案分為兩階段，先實施「633」固定收費方案，《香港01》整合今次方案重點。



1. 8月2日零時實施 東、西隧停用五分鐘

三隧分流於8月2日零時零分正式實施，屆時東隧及西隧會停用五分鐘，以更新收費系統。之後在0時05分起便會收取新票價。

2. 重新釐訂三條過海隧道收費

今次方案稱為「633」，代表三條隧道於8月2日起，向私家車收取的每程隧道費，當中西隧由現時的75元，下調至60元，減幅為20%；東隧則由25元，加價至30元，加幅為20%；紅隧由20元加至30元，加幅50%。

8月2日起三隧的私家車收費：



西隧：60元

東隧：30元

紅隧：30元



3. 的士統一收費

三條過海隧道全日劃一收25元。與現行附加費安排相同，在非過海的士站上的士的乘客，須支付去程及回程隧道費，即共50元；如在過海的士站上車，即只需單程25元。另外，東隧將不設無載客的士收費類別。

最新的的士隧道費差距如下：



紅隧—原價20元（10元隧道費＋10元回程費），最新來回費用50元，即貴了30元，增幅達1.5倍



東隧—原價40元（25元＋15元），最新來回費用50元，即貴了10元，增幅達25%



西隧—原價85元（70元＋15元），最新來回費用50元，即便宜了35元，減幅達41.2%



4. 其他車種暫不受影響

「633」方案只適用於私家車及的士，其他車種的收費暫時維持不變。

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5.擬今年內推「644」 實施「不同時段不同收費」

政府未透露「不同時段不同收費」的「644」方案何時實施，但已公布方案的細節，屆時三條過海隧道的私家車收費，將隨著時間改變，原則上繁忙時間較貴，非繁忙時間則較便宜，具體如下：

紅隧

繁忙時段：40元；一般時段：30元；非繁忙時段：20元



東隧

繁忙時段：40元；一般時段：30元；非繁忙時段：20元



西隧

繁忙時段：60元；一般時段：30元；非繁忙時段：20元



西隧擬訂新收費（01製圖）

所謂繁忙時段，紅隧及東隧為早上7時48分至10時15分，及下午4時38分至晚上7時。一般時段為早上10時23分至下午4時30；非繁忙時間為凌晨12時至早上7時30分，以及晚上7時18分至翌日凌晨12時。

西隧方面，繁忙時段為早上8時08分至10時15分，以及下午4時58分至晚上7時。一般時段為早上10時43分至下午4時半；非凌晨12時至早上7時30分，以及晚上7時38分至翌日凌晨12時。

不過需留意，不同時段之間，設有過渡收費安排，私家車收費會每兩分鐘逐漸增加或減少2元。