西貢鯨魚｜專家料船隻撞擊致傷可能性大　電台聽眾促肇事者自首

西貢鯨魚葬身大海，身上有多處傷口，其中背鰭有大面積傷口，有專家今早（1日）在電台節目指，雖然未能百分百確定該傷口受甚麼硬物所致，惟相信是由船隻撞擊的可能性較大。在節目期間，也有不少聽眾致電、傳訊息與節目主持人分享看法，有聽眾認為如船隻撞到鯨魚理應有「感覺」，促涉事的人自首。



▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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料受船隻撞擊機會大 促當局訂觀鯨法規

香港海洋公園動物及保育部總館長黃永康指，鯨魚屬雄性，體長逾8米，相信仍未成年。據初步觀察，鯨魚身上有三個傷口，其中背鰭前的新傷口面積較大，暫未能百分百確定由甚麼硬物造成，惟相信是由船隻撞擊的可能性較大。他續指，要了解鯨魚死前的健康狀況、確實死因，仍有待其團隊採集足夠內臟及血液樣本，檢測後才能知道。

香港海豚保育學會會長鄭家泰也估計，該傷口似是受外物撞擊所致，相信有機會較致命的傷害。他又指，事前觀察過鯨魚游水、覓食，最初有信心牠能游離香港水域，料是發生了突如其來的事令牠死亡。兩人在節目均提及，現有的觀豚守則屬自願性質，認為當局應制定清晰法規，包括與鯨魚保持一百米距離，以保障海洋生物。

▼7月23日 西貢鯨魚再「浦頭」覓食▼



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受條例保護 難定罪須證蓄意傷害

有指在西貢出現的鯨魚是布氏鯨，屬中國國家一級保護動物，在香港也受《野生動物保護條例》所保護。

鄭家泰則提到，即使現時香港有《野生動物保護條例》，惟相關條例的檢控過程，需要提出很多不同證據，需要有強烈證據指控一方是蓄意傷害野生動物，由於難定罪，所以很少見有相關條例的檢控。

西貢鯨魚葬身大海，不少市民均感到痛心，有聽眾傳訊息與節目主持人分享看法，提到如鯨魚是遭船隻撞擊，相信「船隻撞到鯨魚都有感覺」，促涉事船家要自首。主持人讀出相關看法後，也稱自己有類似看法，「船家或者係船上嘅人應該係知。」

另有多名聽眾致電電台，有人促政府嚴肅跟進事件、也有聽眾認為，出海觀鯨的人、帶人觀鯨的船家、及政府均需好好檢討，並批評政府總是「反應慢三拍」，早應禁止出船，甚或應以航拍機留意有沒有船隻太接近鯨魚。