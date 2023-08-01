西貢鯨魚｜解剖採樣需時死因未明　團體嘆政府未有更早呼籲勿觀鯨

西貢水域本月中出現鯨魚，時隔約半個月，牛尾海發現鯨魚屍體，身上有傷口，相信是較早前發現的鯨魚。香港海洋公園動物及保育部總館長黃永康今早（1日）在電台節目指，團隊現時正採集內臟及血液樣本，料要待一段時間後才能知道鯨魚真正死因。他希望今次事件令社會大眾及相關團體就觀鯨有更深入的討論及方案，未來要加強相關教育，而現時觀豚守則屬自願性質，他也同意可考慮立法，以加強效果。



香港海豚保育學會主席鄭家泰則指，鯨魚屍體身上有一傷口似是受外物撞擊而爆開，「相信有機會係比較致命嘅傷害。」他都提到，如政府部門更早落力呼籲市民、船家不要觀鯨，而非等到鯨魚受傷才加大力度，情況可能會較好。



鄭家泰也提到，曾建議政府設禁船區，惟當局稱做不到，質疑政府被動，他續分享深圳市在2021年曾為鯨魚設禁船區，坦言雖是難做，但相信多作研究及討論，一定做得到：「如果做到，會唔會就幫到鯨魚可以離開到香港水域? 可能可以避免呢個悲劇。」



▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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香港海洋公園動物及保育部總館長黃永康表示，初步觀察，鯨魚體長逾8米、屬雄性，屍體狀況屬新鮮，背部中間有大面積傷口，暫時未知造成原因。其團隊現時正採集內臟及血液樣本，以了解鯨魚死前的健康狀況、品種、及大約年紀，料採集足夠內臟及血液樣本需時，料要待一段時間後才能知道鯨魚真正死因。他續指，近日天氣較熱，團隊也正全力做解剖，以免腐化影響對鯨魚情況的了解。

黃也指出，數日前透過鯨魚進食及游水情況，曾評估其情況穩定，暫時從鯨魚表徵，也看不到其有健康問題，但如要真正知道其健康狀況，需透過分析內臟及血液樣本，「如果係有病，唔能夠得到幫助，健康都係可以急轉直下。」

黃永康表示，由鯨魚首次出現，海洋公園、保育基金、及漁護處每日均有溝通及進行評估，並討論可行方法，而在各方呼籲下，出海觀鯨的船隻有大幅減少。他坦言，「其實由件事第一日開始到今日，確實係唔開心嘅事。」他期望如往後再有鯨魚來港，大眾不要再進行非必要觀鯨，以免滋擾牠們，並讓牠們留有自由出入香港的空間。

黃稱，希望今次事件令社會大眾及相關團體就觀鯨有更深入的討論及方案，認為未來要加強相關教育。就現時觀豚守則屬自願性質，他也同意可考慮立法，以加強效果。

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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香港海豚保育學會主席鄭家泰在同一節目則指，觀乎鯨魚屍體，其背部有兩至三個傷口，其中有傷口似是受外物撞擊而爆開、皮開肉綻：「相信有機會係比較致命嘅傷害。」他坦言對事件感可悲及遺憾，又指一直有監察鯨魚情況，「咁短時間睇落幾健康，好快咁死，估計係突如其來事件令佢死亡。」

鄭提到，政府部門有呼籲市民、船家不要圍觀，但不禁會想如果他們在更早期便落力做，而非等到鯨魚受傷才加大力度，情況可能會較好。

鄭家泰也指，相關團體在早期也曾建議政府設禁船區，惟政府當時稱做不到，質疑政府被動。他分享到2021年深圳市曾因鯨魚出現而設64平方公里的禁船區，禁止遊樂船及漁船進入，必須進入範圍的船也要減速，雖然難做，但他相信多作研究及討論，一定做得到：「如果做到，會唔會就幫到鯨魚可以離開到香港水域? 可能可以避免呢個悲劇。」

鄭亦指出，觀豚守則現時屬自願性質，沒法律效力，船家不違反不會被檢控，而野生動物保護條例也很難定罪，認為當局要就如何執行上述守則及條例進行檢討。

▼7月13日 西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳▼



西貢區議員方國珊也有打出電台發表意見，對鯨魚在到港後短時間死亡感到難過，並指事件對香港國際聲譽「都唔理想」，值得就事件檢討，包括未來應就觀鯨守則作更清晰的說明。她又說，個別市民是租船出海，政府「 應該係一早要停晒佢（租船出海觀鯨）。」而海事處也應提早介入，更早在海上進行廣播。