西貢鯨魚｜促漁護署研修例　江玉歡：不禁近距離觀鯨「講不過去」

7月中在本港海域出現的布氏鯨，昨日（31日）屍浮西貢牛尾海，屍體身上發現疑有螺旋漿撞中的傷痕。立法會議員江玉歡今日（8月1日）撰文質疑，現時本港法律對觀鯨限制不足，更指漁農自然護理署以《野生動物保護條例》第四條「護鯨」令她摸不著頭腦，促請當局盡快研究修例。她問道：「餵白鴿就立法加強罰則，近距離到可以摸到條鯨魚的觀鯨團就不禁止，是否有點『講不過去』」？



江玉歡在社交平台撰文指，現時香港主要靠《野生動物保護條例》第四條當中不得故意干擾任何受保護野生動物。但看第四條的標題，「禁止狩獵受保護野生動物」，明顯是指與狩獵有關的干擾行為。觀鯨並不容易被視為條例下的干擾行為。

至於何謂狩獵？何謂故意干擾？所以若漁護署認為條例足夠禁止觀鯨或其他受保護動物，她真是摸不着頭腦。若然，為何在大澳經常有觀賞中華白海豚的艇家，政府又不執法呢？今次大量觀鯨團在西貢碼頭出發，為何又不執行《野生動物保護條例》第四條呢？

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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現法例不清晰舉證難 觀鯨活動屬灰色地帶

江玉歡接受《香港01》查詢時解釋，倘若本次事件以《野生動物保護條例》第四條作出法律行動，並不理想。她指，因舉證相當有困難，質疑如何證明當事人「故意」干擾受保護野生動物？市民又應如何理解觀鯨、觀豚活動有否觸碰法例？她直言，並不是每次發生意外，便可隨便指有法例可依，其實類似的觀豚活動亦處於灰色地帶，政府並無以《野生動物保護條例》第四條作出拘捕，反映正是條例本身定義本身不清晰所致。

建議先修例引入發牌制 若無效則立法全禁觀鯨

至於如何補救？她建議可分兩階段進行，她形容是一步步進行，首階段應由漁護署發牌，讓觀鯨的船家接受培訓後，才可載客至水域進行觀鯨活動，其他無牌的私人船隻不得進行觀鯨、觀豚活動。至於觀鯨活動的限制，應諮詢專家後訂立守則，包括控制距離、船速、地點等。

如修例後問題仍未受控，她認為可以參考部分國家，立法全面禁止觀鯨活動，但認為全面禁止很難一步到位，冀限制措施、公眾教育等可避免慘劇再度發生。她希望政府明白現行法例的不足，及研究怎樣加強立法及公眾教育。

政府要體現行政主導 不能表示傷心後「失憶」

她指，數年前有鯨豚動物擱淺在香港沙灘，已有討論其原因及聲音研究法律是否足夠保護海洋生物，政府不能表示傷心後就「失憶」。今次可惜是太遲了，政府應盡快修例規管觀鯨活動體現行政主導。說到底，法律確實對觀鯨限制不足。有問題時，有關部門不能「是但搬條法律出來」。翻看其他國家的做法，有國家對觀鯨的商業行為實施管制，必須持有有效牌照才能進行，亦有國家禁止商業觀鯨。

她強調，今次事件實在買來太大及深刻的教訓，希望漁護好好關注，立刻研究修例的必要，救救海洋生物。