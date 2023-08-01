西貢鯨魚｜「神隱」謝展寰終將現身　了解鯨魚解剖工作後晤傳媒

環境及生態局長謝展寰終於現身！布氏鯨7月13日出現香港水域，至昨日（7月31日）屍浮大海期間，作為負責事件的漁農自然護理署「頂頭上司」的謝展寰，一直「神隱」。他今日（8月1日）終於會現身，下午會到西貢萬宜水庫西壩了解鯨魚屍體解剖工作，然後會見傳媒。



「神隱」多時的謝展寰終於現身。（資料圖片/蘇煒然攝）

政府發稿指，謝展寰今日下午到西貢萬宜水庫西壩與香港海洋公園保育基金專家會面，了解鯨魚屍體的解剖工作。之後，謝展寰會聯同漁農自然護理署署長梁肇輝和香港海洋公園保育基金總監祝效忠會見傳媒。預計他在下午

▼7月31日 西貢海面出現鯨魚屍體▼



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《香港01》昨日獲船家提供相片及影片，顯示一條鯨魚疑似側身翻肚，漂浮在海上不動，懷疑其身體出現問題。警方後來證實，今（31日）晨10時46分接報在西貢牛尾洲南面發現一條鯨屍。

▼7月23日 西貢鯨魚再「浦頭」覓食▼



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有布氏鯨在本港水域出現的消息於7月13日傳出，隨即有不少市民出海觀鯨，水警及海事處翌日派人出海巡邏。至7月15日，漁護署巡視糧船灣海一帶，未有發現鯨魚。當時有保育專家一度估計鯨魚或已離開香港水域。

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不過，鯨魚「消失」大約一周後，7月21日至23日期間，有出海市民在西貢海域發現鯨魚再出現。7月25日，有市民發現網上平台小紅書流傳西貢鯨魚被多艘船圍觀片段。同日，海洋公園表示有市民提供照片顯示鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，安全狀況令人擔憂。有保育人士呼籲在鯨魚出沒之處劃定禁船區，或至少應限制船隻速度。

而作為謝展寰轄下的漁護署在7月26日，才首次透過政府新聞處發稿強烈勸喻市民不要追蹤鯨魚，指署方已在鯨魚出沒的海域派員加強巡邏，並在西貢碼頭等地方作出不要出海觀鯨的勸喻，及提醒市民在水上發現鯨魚出沒時，必須保持距離，並減慢船速。發言人稱，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護，違者一經定罪，最高可被判監禁一年及罰款十萬元。

翌日（27日）漁護署再發稿稱，知悉有意見提出訂立禁船區以保護鯨魚，但由於鯨魚出沒的地點及時間並不固定，範圍廣闊，需要特別管理的水域亦須按實際情況隨時改變，在不影響其他海上使用人士的情況下「執行上並不可行」。期間，作為漁護署「最高領導」的謝展寰一直未有就事件作回應。