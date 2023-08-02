三隧分流｜林世雄：三隧至今運作暢順　西隧多五成的士使用

政府今日（2日）零時收回西隧專營權，同時正式實施三隧分流的「633」方案，即私家車行經紅隧、東隧同步加價至30元，西隧則減價至60元，的士行三隧則劃一收25元。

運輸及物流局局長林世雄今早8時匯報情況時表示，凌晨至今三條隧道都運作暢順，分流交通作用則與之前差不多，但的士行經西隧明顯增加五成，他相信待下階段實施不同時段不同收費方案時，改善交通情況會更明顯。



林世雄匯報三隧分流情況。（香港01攝）

林世雄今早8時在視察西隧在實施「633」收費方案後會見傳媒，他表示，西隧零時結束專營權後，三條過海隧道都運作暢順，凌晨運作至今早而言，政府收回西隧兼實施「633」三隧新收費方案後，西隧、紅隧和東隧都運作暢順。

他指出，凌晨至今早來看，的士使用西隧過海比之前同一時段為多，認為對的士分流是明顯多出五成，相信的士會根據繁忙程度而選擇隧道通過。

被問及實施「633」收費後會否造成三隧齊塞情況，林世雄表示，「633」只是過渡時間的方案，「唔會覺得去到三隧齊塞階段」。他指今日首天實施，駕駛人士過隧道的習慣，不是看一兩天，可能每天都變，視乎司機駕駛習慣、出行模式。他指出，應待三隧盡快在今年實施「不同時段不同收費」方案後再分析，「大家畀少少耐性」。

▼8月2日 政府收回西隧實施633三隧分流收費▼



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有市民認為西隧減價未夠多，林指，西隧私家車收費由75元減至60元，減幅兩成，但三隧「633」新收費是拉近了西隧和另兩條隧道的收費距離，可待稍後實施「644」方案後，再看各隧道的交通情，相信「不同時段不同收費」實施後交通改善情況會更明顯。

至於收回西隧能為政府賺多少錢，林表示，政府收多少錢，不是考慮要點，主要從政策考慮。

林世雄又提到，易通行在本周六將準備翌日（6日）早上在西隧，8月27日將在東隧實施，屆時三條隧道都實施易通通行，連同「不同時段不同收費」模式，將可令三隧更暢順。

▼實施三隧分流前後的交通情況▼



▼紅隧實施三隧分流前後情況▼



▼東隧實施三隧分流前後情況▼



▼西隧實施三隧分流前後情況▼

