西貢鯨魚｜保育團體促政府未來要更快應對 倡將牛尾海轉為保護區
撰文：江麗盈
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西貢鯨魚本周一（7月31日）被發現葬身大海，有保育團體今早（2日）在電台節目指，針對今次事件，建議當局往後面對類似事件，要更快提出應對措施，並建議政府成立專家小組，與不同的水上使用者共同商討如何提升現有觀豚守則。該團體也一直提倡，將西貢牛尾海轉為保護區，如能為船隻設速度限制，也有利於該處棲息的海洋生物。
▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼
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世界自然基金會香港分會代理海洋保育主管彭莉恩指，據目前已發布的資料，暫未能肯定鯨魚的死因。但針對今次事件，她建議當局未來再面對類似情況，要更快提出應對措施，而相關措施涉多個部門，當中跨部門的溝通也要更有效。
她又指，雖然鯨魚並非每次都出現在西貢牛尾海，但該團體一直倡議政府將牛尾海轉為保護區，當有相關保護區，為進入區域內的船隻設速度限制，有利該處棲息的海洋生物。
當局昨日表明，今次事件後會從四個方面作改善，當中包括檢視法例，彭在節目中提及不少外地的經驗，包括在澳洲會規管船隻操作，如水上電單車也需與鯨豚保持一定距離。她建議政府也可以考慮成立專家小組，聯同不同的水上使用者商討如何提升現有守則。
她也提到，現有的野生生物保護條例，在執行舉證時，政府經常會稱有困難，認為亦可趁今次機會檢視，如成功修例，不止鯨魚，其他野生生物也會受益。
▼7月13日 西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳▼