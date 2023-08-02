西貢鯨魚｜保育團體促政府未來要更快應對　倡將牛尾海轉為保護區

西貢鯨魚本周一（7月31日）被發現葬身大海，有保育團體今早（2日）在電台節目指，針對今次事件，建議當局往後面對類似事件，要更快提出應對措施，並建議政府成立專家小組，與不同的水上使用者共同商討如何提升現有觀豚守則。該團體也一直提倡，將西貢牛尾海轉為保護區，如能為船隻設速度限制，也有利於該處棲息的海洋生物。



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世界自然基金會香港分會代理海洋保育主管彭莉恩指，據目前已發布的資料，暫未能肯定鯨魚的死因。但針對今次事件，她建議當局未來再面對類似情況，要更快提出應對措施，而相關措施涉多個部門，當中跨部門的溝通也要更有效。

她又指，雖然鯨魚並非每次都出現在西貢牛尾海，但該團體一直倡議政府將牛尾海轉為保護區，當有相關保護區，為進入區域內的船隻設速度限制，有利該處棲息的海洋生物。

世界自然基金會香港分會代理海洋保育主管彭莉恩建議當局未來再面對類似情況，要更快提出應對措施。（資料圖片／黃偉民攝）

當局昨日表明，今次事件後會從四個方面作改善，當中包括檢視法例，彭在節目中提及不少外地的經驗，包括在澳洲會規管船隻操作，如水上電單車也需與鯨豚保持一定距離。她建議政府也可以考慮成立專家小組，聯同不同的水上使用者商討如何提升現有守則。

她也提到，現有的野生生物保護條例，在執行舉證時，政府經常會稱有困難，認為亦可趁今次機會檢視，如成功修例，不止鯨魚，其他野生生物也會受益。

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