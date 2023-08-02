西貢鯨魚｜謝展寰重申介入沒遲　措施有效果　江玉歡：官員要話事

西貢牛尾海7月中出現鯨魚，至月底被發現浮屍海上，身上有疑被螺旋槳擊傷新傷口。環境及生態局局長謝展寰昨日（1日）在鯨魚解剖現場首度就事件見記者，五度否認官員反應慢，並多番強調處理事件有困難。

謝展寰今日（2日）在電台節目上再度主動回應，稱知道外界有很多人覺得政府遲介入，「我分析就唔係遲。」他都認為當局在上月26日的加強工作是有效果，此後已不再見到觀鯨船。



立法會議員江玉歡則指今次事件嚴重，批評政府觀察時間太長，雖然認同當局提出的四個改善方面重要，但不禁質疑「點解唔係一早應該做？」她續批評，尊重專家是需要，惟當局不應該是在有事發生事，才說專家有不同意見所以只能等待，「有事時唔係專家話事，係官員、政府話事。」促政府未來要做好預案、並加快修例工作。



▼8月1日 謝展寰現身西壩解剖現場見記者▼



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環境及生態局局長謝展寰接受港台訪問稱，他昨日在解剖現場了解到，鯨魚初步解剖已完成，其身上的新傷口有可能係致命原因，惟樣本化驗需數星期才有結果，料等待有化驗結果後才能知道具體死因。

他主動提到，知道外界有很多人覺得政府遲介入，「我分析就唔係遲。」他續指，在7月中收到鯨魚出現的報告後，漁護署已聯同海洋公園保育基金去尋找鯨魚，並與很多專家商量如何處理，如有沒有方法將鯨魚帶出大海，「都係第一時間參與。」

他表示，認同在救鯨魚的經驗需要加強，並指專家在這方面也有不同意見及考慮，未來會從四方面改善，包括加強公眾教育、制訂救鯨的預案、派漁護署的專家到海外學習相關經驗、以及研究改例，讓漁護署有更多權力處理緊急事件。

至於會否直接將現有的觀豚守則納入法例，他稱有部分或可以，要視乎檢討結果才可作決定。被問到會否考慮直接禁止觀鯨，謝認為要視乎情況，如果鯨魚是被困在某處水域，或需較強硬的管理，如果是正常活動則未必需要。

環境及生態局局長謝展寰主動提到，知道外界有很多人覺得政府遲介入，回應：「我分析就唔係遲。」。（資料圖片／盧翊銘攝）

就當局曾稱無法做到禁船區，謝展寰再度解釋，設禁船區須「跑程序」，要立法、刊憲、去立法會等，「搞幾個月都唔關事喇。」他續指，在修例方面，也不止是為禁船區的問題，「法例都唔係單單禁船區，要研究到底咩權力，先幫到佢哋（漁護署人員）。」他指未來會請相關人員檢視情況，並提出可如何修例。

提到深圳2021年曾為鯨魚設禁船區，謝則表示：「行政措施，我哋今次都有做。」由鯨魚最初出現，漁護署已多屢作公開呼籲，後來發現作用不大之後，於上月26日，當局派6首巡邏船在相關水域驅趕船隻，他認為是收到效果，此後便不再見到觀鯨船。

被問為何政府在早期不做相關措施，謝重述當局在26日後已有加強工作後，也承認在事件上有好多可做得更好的地方，「我地係需要做得更好，我相信呢樣同大家無唔同意見。」

▼8月1日 海洋公園專家在西貢萬宜水庫西壩解剖布氏鯨▼



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立法會議員江玉歡在同一節目則指，不否認政府在今次事件的中段有加強工作，但認為政府觀察時間太長，加強工作時已過黃金時間。就謝展寰提出的四個改善方面，她認同是重要，但質疑「點解唔係一早應該做？」

她提到，數年前香港也有鯨魚擱淺，立法會數年前曾有相關質詢，當時政府已說會檢視，但現時又發生不幸事件，她直言今次事件嚴重，修例工作不能再拖，也應盡早設立不同預案，「當然係唔可以再拖，希望今次可加快工作，不要待下次有事再想預案。」

議員江玉歡指，不否認政府在今次事件的中段有加強工作，但認為政府觀察時間太長，加強工作時已過黃金時間。（資料圖片／鄭子峰攝）

就著預案，她認為，政府是應該尊重專家，惟不應該是在有事發生事，才說專家有不同意見所以只能等待，「有事時唔係專家話事，係官員、政府話事。」她指按保護野生動物條例，有權力的是有關當局，促當局要做好把關，不能「等專家話事。」

江又提到多項修例建議，其中包括保護野生動物條例中「故意干擾」難證明，反映漁護署權力不足，需要修改。此外，她也提到可參考其他地方做法，將守則變成具法律效力的規例、如撞擊到海洋生物要主動舉報等。

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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▼7月13日 西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳▼

