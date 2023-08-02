三隧分流｜五組圖看車龍　目測車流變化不大　「出行易」見成效佳

三隧分流今日（2日）正式實施，三條過海隧道的私家車隧道費重新調整，紅隧、東隧同步加價至30元，西隧則減價至60元，即所謂「633」方案。運輸署料方案有分流效果，但預計不明顯。



《香港01》於7月27日（上周四）上班時間，拍攝三條隧道車龍情況，比對今日同一時間的車龍，顯示紅隧及東隧車流未有太大變化，但西隧車流較實施「633」前多，當中明顯可見過海的士數量有所增加，由於的士收費劃一25元，料不少司機「棄紅轉西」，改為選擇使用西隧過海。



照片所見雖然未見太大分流作用，但綜合運輸署App「香港出行易」及Google地圖的實時交通狀況，見紅隧的紅磡及何文田一帶車龍由擠塞變為行車緩慢，其中「香港易出行」推測由渡船街南近富榮花園經紅隧過海行車只需6分鐘，較昨日（1日）同一時間預計的34分鐘，大大縮短了28分鐘。



至於經窩打老道南行近九龍醫院，以及公主道南行近愛民邨過海，使用西隧過海所需時間雖較昨日多1分鐘，但紅隧車程縮短8至9分鐘、東隧也減少4分鐘，在數據上達到「三隧分流」。



第一組圖：紅隧

▼紅隧7月27日上午9時車流情況▼



▼紅隧8月2日實施三隧分流首日上午9時車流情況▼



據7月27日早上9時拍得照片所見，紅隧往九龍方向車流較多，車龍由理工大學一直延伸開外。實施「633」收費方案後，紅隧隧道費加至30元，現場所見早上9時繁忙時間仍然多車，車龍也由理工大學一直延伸，但大多為貨車及私家車，較少見到有的士。

第二組圖：西隧

▼西隧7月27日上午9時車流情況▼



▼西隧8月2日實施三隧分流首日上午9時車流情況▼



西隧7月27日未實施「633」收費方案時，早上繁忙時間車流稀疏，大部份為私家車及貨車。今早隧道收費減至60元、的士25元後，明顯見到有較多車選擇用西隧過海，尤其有更多的士駛經西隧，車流較未實施前多，但仍然暢通，未見有擠塞情況。

8月2日，三隧分流「633」方案實施後，西隧上午9時車流情況，過海的士明顯較之前多。（梁鵬威攝）

的士選擇經西隧過海增多，今早8時44分繁忙時間，在西隧收費亭位置發生交通意外，一輛寶馬私家車與前方的士相撞，私家車車頭一度冒煙，司機自行報警，幸未有傷亡。私家車約10分鐘內被拖走，行車線未有太大阻塞。

第三組圖：東隧

▼東隧7月27日上午9時車流情況▼



▼東隧8月2日實施三隧分流首日上午9時車流情況▼



東隧7月27日早上9時繁忙時間車流較多但未見擠塞，屬行車緩慢；8月2日隧道費加至30元後，照片所見進入隧道收費廣場前車流似較之前少，但整體未有太大變化。

第四組圖：即時交通情況

▼實施三隧分流前即時交通情況▼



▼實施三隧分流後即時交通情況▼



根據運輸署App「香港出行易」實時地圖所見，昨日（1日）未實施「633」方案前，早上9時繁忙時間紅隧擠塞嚴重，整條隧道呈現交通繁忙的「紅色」，車流更延伸至紅磡及何文田一帶道路，包括窩打老道及漆咸道北一帶均呈「紅色」，Google地圖顯示情況相若。其餘西隧則「綠色」暢道，東隧「黃色」行車緩慢。

反觀實施「633」方案首日早上9時，紅隧管道由昨日整條「紅色」、顯示交通擠塞，已改善至「黃色」行車緩慢，窩打老道及漆咸道北一帶幹道也未見擠塞，僅見「黃色」行程緩慢，只剩康莊道漆咸道北轉入紅隧處，仍然「紅色」擠塞。至於西隧及東隧則維持「綠色」暢道及「黃色」行車緩慢狀態。

第五組圖：主幹道預計過海所需時間

▼8月1日 實施三隧分流前上午9時主幹道預計過海所需時間▼



▼8月2日實施三隧分流後上午9時主幹道預計過海所需時間▼



根據「香港出行易」由九龍到港島預計過海所需時間，在實施「633」收費方案前的8月1日早上9時繁忙時間，料渡船街南近富花園經紅隧過海行車較繁忙，車程需花時34分鐘，經西隧則較暢通約需9分鐘；加士居道行近理大用紅隧過海行車繁忙需要17分鐘，但行較遠的東隧則需16分鐘。

不過，8月2日實施「633」收費後，「香港出行易」顯示渡船街南近富花園經紅隧過海行車暢順，預花時只需要6分鐘，較昨日同一時間車程的34分鐘，大大縮短了28分鐘，西隧則維持9分鐘。至於加士居道行近理大用紅隧過海行車繁忙時間也十分暢順，預測只需要4分鐘，縮減了13分鐘，行東隧需要13分鐘，減少3分鐘。

其餘路線方面，若從窩打老道南行近九龍醫院出發過海，西隧由原先要15分鐘增加1分鐘至16分鐘，但紅隧則由原來14分鐘減少8分鐘至6分可過海，東隧亦由原先19分鐘減至15分鐘。此路線預測行車時間所見，隧道費減至60元的西隧行車時間雖然增加了1分鐘，但隧道費增至30元的紅隧及東隧，則分別縮短了8分鐘及4分鐘車程，在行車時間上有達到三隧分流果。

而由公主道南行近愛民邨出發情況亦相同，西隧由原來只需要11分鐘增至12分鐘，相反紅隧則由13分鐘減少9分鐘至4分鐘即可過海，數據上西隧亦「成功」為紅隧分流。

▼8月2日 政府收回西隧實施633三隧分流收費▼

