三隧分流｜西隧30年專營權屆滿　政府凌晨收回　633收費生效

通車26載的西隧，其專營權於周三（今日，2日）凌晨0時0分結束，正式移交至政府，從此三條過海隧道都由政府管有，掌管票價調整大權，西隧私家車隧道費即時由75元下調至60元，紅隧、東隧則同步加至30元，即所謂「633」方案，三隧分流正式實施。



▼8月2日 政府收回西隧實施633三隧分流收費▼



+ 6

西隧專營權於周二（1日）午夜屆滿，政府在周三凌晨0時0分正式接管，隧道短暫停運約五分鐘，更新收費設施，之後如常通車。東隧同樣要停運五分鐘更新收費設施，紅隧則因已實施「易通行」而毋須暫停行車。在0時5分西隧及東隧恢復行車。

西隧為香港第三條過海隧道，以「建造、營運及移交」模式經營，即由私營機構負責工程項目融資興建，之後政府批出若干年期的專營權，由私營機構按照政府指定的要求設計、建造、營運及維修。

+ 1

翻查資料，西隧為當年香港機場核心計劃的十項核心工程之一，政府於1993年與西隧公司（由港通控股、中信泰富、嘉里建設、招商局國際合組）簽訂為期30的專營權合約，項目亦於同年動工，造價70億元，為香港首條雙管三線海隧，於1997年4月30日通車，合約期周三結束。