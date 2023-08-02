三隧分流｜的士實測紅隧首日分流　往港島全程毋須「拉手掣」

撰文：黃偉倫
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三隧分流今日（2日）正式實施，三條過海隧道的私家車隧道費重新調整，紅隧、東隧同步加價至30元，西隧則減價至60元，即所謂「633」方案。運輸署料方案有分流效果，但預計不明顯。

《香港01》上周曾與的士業界於紅隧實施易通行首日，在早上繁忙時間實測，從九龍塘經紅隧到灣仔，需時約37分鐘；今早再與業界代表行駛相同路線，了解三隧分流實施首日的實際情況。

結果今日從九龍塘經紅隧到灣仔，循原路線只約23分鐘便到達目的地，比易通行首日快近14分鐘，而全程雖然部份路段車流多，但全程毋須「拉手掣」把車停定等候，替《香港01》實測的的士司司機梁先生形容今日過紅隧情況「好靚仔」。

▼8月2日　三隧分流首日　紅隧早上交通情況▼

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▼8月2日　三隧分流首日　西隧早上交通情況▼

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▼8月2日　三隧分流首日　東隧早上交通情況▼

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三隧分流｜林世雄：三隧至今運作暢順　西隧多五成的士使用

【08:10】運輸及物流局局長林世雄今早8時匯報情況時表示，凌晨至今三條隧道都運作暢順，分流交通作用則與之前差不多，但的士行經西隧明顯增加五成，他相信待下階段實施不同時段不同收費方案時，改善交通情況會更明顯。

▼7.24紅隧易通行首個工作天　實測九龍塘往灣仔▼

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▼實施三隧分流前後的交通情況▼

▼實施三隧分流前後的交通情況▼

▼紅隧實施三隧分流前後情況▼

▼東隧實施三隧分流前後情況▼

▼西隧實施三隧分流前後情況▼

▼8月2日　政府收回西隧實施633三隧分流收費▼

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