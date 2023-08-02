8人疑涉暴動受審　女被告涉持10萬元機票　欲上寵物航班赴英被截

8名男女涉參與2019年11月2日的港島區衝突被捕，全部被控以暴動罪名。其中一名29歲女被告涉在去年二月獲准保釋期間，曾持著一張十萬元的單程機票，欲登上一班運載寵物及主人的飛機往英國，但被截獲，她被加控妨礙司法公正罪名，8被告全部否認控罪，案件今(2日)在區域法院開審。



被告有空姐會計師及廣告製作人等

6女2男被告包括：馬志健（男，46歲，會計師）、陳善衡（27歲，文員）、林梓橋（29歲，文員）、陳梓欣（26歲，文員）、盧虹羽（25歲，空姐）、劉素婷（35歲，客戶服務員）、謝翠兒（34歲，會計師)及王永森（男，48歲，廣告製作人），同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月2日在灣仔莊士敦道與分域街交界的一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動。

陳善衡、林梓橋、劉素婷及謝翠兒另分別否認1項身處非法集結時使用蒙面物品。林梓橋並被控一項妨礙司法公正罪。

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示威者在現場投擲多枚汽油彈

控方案情指，當日下午4時許，大量身穿深色衣物人士在灣仔一帶的馬路聚集，部份帶有護目鏡、防毒面具或蒙面物品等裝備。期間，有示威者以雜物及鐵馬堵塞行車路。下午5時許，有示威者向展示黑旗的防暴警方向投擲多枚汽油彈，在地上造成多處火光。

警作口頭警告不果作出驅散

高級督察林景年及其隊員其後到達莊士敦道，見到約300名黑衣及蒙面示威者已佔據所有行車道。林督察遂以擴音器作出口頭警告，要求示威者解散，但示威者不但無視，更向警方大叫侮辱性說話。

8名被告在現場被捕

林督察下令其隊員發射催淚彈及向示威者推進，示威者開始疏散。突然，一名身穿黑衣及蒙面的男性示威者向警方投擲了一枚汽油彈，在距離一名警員的三米的位置起火。另有示威者將載有燃燒中的物品的手推車，推上行車道並推向警方。8名被告在現場被捕。

一女被告企圖登上寵物航班

女被告林梓橋在被落案起訴暴動後，獲法庭准予其保釋候審，但她於2022年2月16日早上，在香港國際機場企圖登上一班專為運載寵物（及其物主）而設的航班，其目的地是英國，控方指她意圖潛逃離港。林梓橋當時持有一張價值104,180港元的單程機票，並在其預先填寫的英國人境處證明表上報稱會在英國逗留半年。

案件編號：DCCC 633、666/ 2023