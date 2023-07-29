禁蒙面法｜7男女灣仔區涉參與衝突裁暴動罪成　還柙至下月判刑

政府於2019年10月宣布引用緊急法實施禁蒙面法後，全港多區發生衝突，同月6日灣仔一帶的示威演變成衝突，警方在驅散行動中拘捕多人，其中8名男女被控暴動及使用蒙面物品等罪名，案件早前經審訊後，今(29日)在西九龍法院(暫代區域法院)裁決，除了一名女被告因未能確定她如何被制服而被裁定罪名不成立外，其餘7名被告均罪成。法官把案押後至8月16日聽取求情及在下月26日判刑，7名被定罪被告期間需還柙。



法庭會為3名被告索取教導所報告

8名被告：謝芷盈（現年26歲）、吳俊傑（20歲）、李苑瑩（25歲）、黃為瀚（35歲）、周貝家（37歲）、高家慧（21歲）、男生X（17歲，案發時13歲）及蘇家揚（20歲）。只有被告高家慧被裁定所涉的兩項控罪均不成立，其餘被告全部控罪罪成。法庭會為3名未滿21歲的被告：吳俊傑、男生X及蘇家揚索，取教導所報告。

全部被控暴動5人蒙面亦被控

全部被告均被控一項暴動罪，指他們於2019年10月6日，在灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道，連同其他身份不詳的人參與暴動。

李、黃、周、高、及蘇，亦被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪。男生X因藏有雷射光速裝置，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，X及蘇又因管有扳手及噴漆，各被控管有物品意圖摧毀或損壞財產。

2019年10月5日《禁蒙面法》生效後，多區出現示威及衝突。(詳看下圖)。

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一名女被告早前已認罪

謝芷瑩早前已承認一項無牌管有無線電通訊器具罪，同案尚有一名女被告曾令兒開審前已承認暴動罪。

未有證據顯示高如何被制服

法官認為7名被定罪被告的證據均充份，故裁定7人全部罪成。脫罪的高家慧雖然當時也穿黑色衫褲、透明雨衣及戴上口罩，但沒證供顯示她是如何被制服，或為何被命令伏下，認為未能肯定她有否參與暴動，即使她的行為可疑，仍裁定她兩項罪名均不成立。

案件編號：DCCC 283/2020