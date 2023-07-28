理大衝突｜6男女封鎖區被捕認暴動　無證據有帶領角色囚41至45月

大批示威者在2019年11月18日，警方圍堵理工大學後上街，並引發衝突，警方在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。其中6男女早前承認一項暴動罪，今（28日）在區域法院判刑。法官強調香港為法治社會，絕不容許針對執法者的暴力，但案中沒證據顯示各被告有帶領或鼓吹的角色，判6人入獄41至45個月。



被告羅凱欣（23歲）、吳穎貽（26歲）、伍潤民（24歲）、龐志佳（38歲）、黃浩軒（27歲）及王子豪（31歲），承認於或約於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，連同其他人參與暴動。

法官判刑指，案發時為油尖旺最熱鬧的時間，因暴動須全港停課、交通癱瘓，商店無法營業，對他人生計造成影響。另示威者當日投擲汽油彈，為附近一帶的市民人命傷亡及財產損失的實際風險。此外，事後現場佈滿被掘出的磚頭等，對公共開支造成負擔。但沒有證據顯示各被告當日在場有鼓吹帶領等角色，他們亦沒有干犯其他罪行。

法官重申，香港屬法治社會，和平安寧不容暴力破壞，特別是針對執法者的暴力。最後考慮到各被告的背景及求情陳辭，除了案發時僅19歲的被告羅凱欣，因犯案前積極參與義務工作，判囚41個月外；餘下被告均判囚45個月。

案件編號：DCCC 789/2020

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)