理大衝突｜18男女封鎖區內小巷被捕　暴動罪成　囚36至57個月

理工大學在2019年11月被示威者佔領期間，多人響應網民號召，在油尖旺區聚集，警方後來在旺角一帶設下封鎖區並拘捕213人，其中19名在小巷附近被捕的男女暴動等罪成，案件今(15日)在區域法院判刑。法官游德康指，當日的暴動事件持續多個小時，涉案地點一帶滿目蒼夷，但無證據顯示本案被告涉及嚴重暴力或有領導角色，判其中18人入獄36至57個月，一名案發時17歲的女被告，則押後至8月5日判刑，以候其教導所報告。



19名被告中，有18人經審訊後被裁定罪成，包括：勞俊軒（27 歲，建築工人）、呂鋒（20 歲，學生）、吳進欣（23 歲，學生）、倪倬傑（25 歲，攝影師）、蕭竣旻（20 歲，學生）、蕭子慧（23 歲，圖像設計師）、蕭穎鈊（22 歲，侍應）、黃靖斐（19 歲，推銷員）、黃紫情（26 歲，護士）、張振鴻（31 歲，保安員）、張婉兒（19 歲，學生）、趙泳姿（19 歲，學生）、鍾凱文（19 歲，學生）、古倩誼（21 歲，文員）、黃沅詩（18 歲，學生）、林堅信（21 歲，學生）、李浚維（18 歲，學生）和何羚甄（17 歲，學生）。另有一名被告鄭文豪，他在開審前已認罪。全部被告均被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。張振鴻亦被裁定管有物品意圖摧毀財產罪，指他被捕時管有1枝汽油、3塊布及4個打火機。

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)

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官指當晚暴力程度屬嚴重

游官判刑時指，案發當日有數以千計示威者聚集，他們與警對峙長達數小時，事後到處滿目蒼夷，滿布汽油彈樽及板手等雜物，暴力程度嚴重。惟無證據證明本案被告有參與暴力破壞行為，或號召或煽動他人參與暴動，認為他們只屬參與及壯大聲勢的性質，故以入獄54個月為暴動罪量刑起點。

17名經審訊被定罪被告囚46至57個月

案發前認罪的鄭文豪，獲判監36個月，其餘18人全部經審訊後被裁定罪成，其中7人因過去有良好品格，判囚49個月，9人案發時未滿21歲，判囚46個月，張振鴻因涉及兩罪，兩罪分期報行下判囚57個月，餘下女被告何羚甄，案發時只得17歲，法官決定先為她取教導所報告，並押後至8月5日判刑。

有網民發起圍魏救趙呼籲公眾聚集

案情指，2019年11月示威者佔領理工大學後，警方包圍校園並與示威者對峙，期間有網民發起「圍魏救趙」，呼籲公眾在各區聚集，以分散警方注意力。期間於11月18日，有數以千計示威者曾在油尖旺一帶聚集，控方估計示威者曾投擲汽油彈逾250枚，警方亦有施放催淚彈等驅散。

19被告在小巷或一帶地方被捕

警方在當晚約10時半在窩打老道至咸美頓街一帶的彌敦道設下封鎖區，並在區內拘捕213人，本案的19名被告，均是在一條小巷或小巷附近地方截獲，除了張振鴻身上有氣油等物品外，其餘被告身上只有口罩及消毒藥水等。

案件編號：DCCC 443,576,656/2021