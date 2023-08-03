規劃署每年收逾1,500宗鄉郊地方違例發展投訴 申訴署主動調查
新界鄉郊地方不時被揭發出現違例發展的情況，申訴專員公署今日（3日）表示，初步查訊顯示，規劃署每年接獲有關違例發展的投訴超過1,500宗，經調查後確認違規的個案有數百宗，部份屬於重複違規個案，亦有個案同時涉及私人及政府土地，需由規劃署和地政總署以跨部門方式處理。
申訴專員趙慧賢表示，若違規行為若未能及時糾正，可能會窒礙社會發展，甚至破壞生態環境，公署會展開主動調查，審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管。
僅數百宗投訴確立 部分屬重複違規
申訴署指，發展審批地區內的新界鄉郊地方，如有出現違例發展的情況，例如填塘和挖土等作業，及改變土地用途（如將農地用作倉庫及工場等用途），規劃署便可引用《城市規劃條例》採取執管行動。另外，若個案涉及政府土地，地政總署可根據《土地（雜項條文）條例》，以遏止非法佔用政府土地的角度，按實際情況執管。至於發展審批地區以外的市區及新市鎮，其土地用途主要受地契條款、建築圖則及各類牌照所規管。
申訴署的初步查訊顯示，規劃署每年接獲有關違例發展的投訴超過1,500宗，經調查後確認違規的個案有數百宗，部份屬於重複違規個案，亦有個案同時涉及私人及政府土地，需由規劃署和地政總署以跨部門方式處理。公署又指，傳媒亦時有報道，新界土地涉嫌被違規用作貯物、臨時停車場等。
公署過去三年接30宗違規發展投訴
因應上述情況，申訴專員趙慧賢今日宣布，會展開主動調查，審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管。她表示，土地是珍貴的社會資源，規劃署每年發現約數百宗違例發展個案，部份個案涉及跨部門權責，或位於自然保育地帶，若違規行為若未能及時糾正，可能會窒礙社會發展，甚至破壞生態環境。
趙慧賢續指，過去三年，公署接獲30宗相關投訴，顯示公眾對此課題有不少關注，因此公署會審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管，包括兩署跟進違例發展個案的權責和協作，以及現行機制對防止違例發展，及處理相關投訴是否適切和有效，以便在有需要時向政府當局提出改善建議。
申訴專員現正蒐集上述課題的資料及意見。市民若有任何資料或意見，可於2023年9月3日或之前以書面方式送達申訴專員公署：
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