規劃署每年收逾1,500宗鄉郊地方違例發展投訴　申訴署主動調查

新界鄉郊地方不時被揭發出現違例發展的情況，申訴專員公署今日（3日）表示，初步查訊顯示，規劃署每年接獲有關違例發展的投訴超過1,500宗，經調查後確認違規的個案有數百宗，部份屬於重複違規個案，亦有個案同時涉及私人及政府土地，需由規劃署和地政總署以跨部門方式處理。



申訴專員趙慧賢表示，若違規行為若未能及時糾正，可能會窒礙社會發展，甚至破壞生態環境，公署會展開主動調查，審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管。



申訴專員公署邀請公眾就規劃署和地政總署對土地違例發展的執管提供資料及／或意見。（申訴署相片）

僅數百宗投訴確立 部分屬重複違規

申訴署指，發展審批地區內的新界鄉郊地方，如有出現違例發展的情況，例如填塘和挖土等作業，及改變土地用途（如將農地用作倉庫及工場等用途），規劃署便可引用《城市規劃條例》採取執管行動。另外，若個案涉及政府土地，地政總署可根據《土地（雜項條文）條例》，以遏止非法佔用政府土地的角度，按實際情況執管。至於發展審批地區以外的市區及新市鎮，其土地用途主要受地契條款、建築圖則及各類牌照所規管。

申訴署的初步查訊顯示，規劃署每年接獲有關違例發展的投訴超過1,500宗，經調查後確認違規的個案有數百宗，部份屬於重複違規個案，亦有個案同時涉及私人及政府土地，需由規劃署和地政總署以跨部門方式處理。公署又指，傳媒亦時有報道，新界土地涉嫌被違規用作貯物、臨時停車場等。

申訴專員趙慧賢（資料圖片／廖雁雄攝）

公署過去三年接30宗違規發展投訴

因應上述情況，申訴專員趙慧賢今日宣布，會展開主動調查，審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管。她表示，土地是珍貴的社會資源，規劃署每年發現約數百宗違例發展個案，部份個案涉及跨部門權責，或位於自然保育地帶，若違規行為若未能及時糾正，可能會窒礙社會發展，甚至破壞生態環境。

趙慧賢續指，過去三年，公署接獲30宗相關投訴，顯示公眾對此課題有不少關注，因此公署會審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管，包括兩署跟進違例發展個案的權責和協作，以及現行機制對防止違例發展，及處理相關投訴是否適切和有效，以便在有需要時向政府當局提出改善建議。

申訴專員現正蒐集上述課題的資料及意見。市民若有任何資料或意見，可於2023年9月3日或之前以書面方式送達申訴專員公署：

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