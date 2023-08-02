西貢鯨魚｜狄志遠質疑觀鯨缺監管　促謝展寰交代會否刑事檢控

7月中起在西貢牛尾海出現的一條布氏鯨，早前被發現浮屍海上，魚身有疑被螺旋槳擊傷新傷口，專家正調查死因。新思維立法會議員狄志遠今日（2日）去信環境及生態局局長謝展寰，要求檢討相關事件，及交代會否向涉事人士作出刑事或民事訴訟。



他又促局方交代現時有否保護野生動物的相關指引，及會否就事件召開公聽會，與相關業界檢討並改善現有措施，避免野生動物受傷害。



狄志遠。（盧翊銘攝／資料圖片）

政府水上巡邏但成效不彰

狄志遠信中提及，布氏鯨出沒在西貢海面吸引大批市民前往觀賞，表示在缺乏充分規管下，疑有船隻駛近並割傷鯨魚，最終令其慘死於牛尾洲以南的水域。他又稱，儘管多個部門已經向當地船家和旅客作出勸告，避免接近鯨魚，並在附近海域巡邏，惟被質疑成效不彰。

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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葛珮帆斥觀鯨市民缺乏保育意識

另外，民建聯立法會議員葛珮帆表示，很多市民對未成年的布氏鯨可能因被船隻螺旋槳打中受傷而死亡，感到憤怒和傷感。她直言：「大家都有責任。」她首先呼籲傳媒思考報道方式和內容，「至少唔好報道條鯨魚喺邊，或者每篇報道都加返注意事項，提醒市民唔好去觀鯨啊」。

她直斥特意前往觀鯨的市民缺乏保育意識，貪一時一睹為快，而誤傷鯨魚，她更指部分船家「不要得」，為賺一時快錢而載市民出海觀鯨。

葛珮帆認為要檢視法例。（林靄怡攝／資料圖片）

她表示，雖然政府一直密切關注事件，但她認為政府僅在西貢碼頭旁巡邏或勸籲，而未有根據《野生動植物保護條例》拘捕不負責的觀鯨者而感到失望：「起碼要有真正嘅阻嚇力，令到更少人出海」，她續建議政府檢視《觀豚守則》和《野生動植物保護條例》，令未來再發生同類事件時，政府和市民都有法可依。